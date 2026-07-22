Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El Ministerio de Cultura entra a formar parte del Patronato de la Fundación Rosalía de Castro

El organismo invertirá 50.000 euros para la recuperación y rehabilitación de la casa-museo

Europa Press
22/07/2026 20:32
Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón
Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Ministerio de Cultura ha entrado a formar parte del Patronato que rige la Fundación Rosalía de Castro, organización privada sin ánimo de lucro con sede en Padrón (A Coruña), dedicada a promover y difundir la memoria de la poeta y su familia, a gestionar su Casa-Museo, así como a realizar actividades culturales, centradas en la figura de escritora y en la defensa de la lengua gallega.

De este modo, tal y como ha destacado en un comunicado, el Ministerio de Cultura participará en una de las instituciones culturales de mayor relevancia de Galicia al formar parte de su patronato, integrado por instituciones y figuras de la cultura gallega.

Quintana. Festival aquÃ­ tamÃ©n se fala, en la plaza de la Tolerancia

A Real Academia Galega recoñece co II Premio Na lingua que eu falo o proxecto 'Aquí tamén se fala' do IES Rafael Dieste da Coruña

Más información

Entre las instituciones que forman parte de este órgano se encuentran la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, el Consello da Cultura Galega, la Real Academia Galega, los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Padrón, las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, el Museo do Pobo Galego, el Museo de Pontevedra y el Seminario de Estudos Galegos.

La Fundación Rosalía de Castro, actualmente presidida por el escritor y académico Anxo Angueira, fue constituida en 1947 en Santiago de Compostela, con el objetivo inicial de recuperar y restaurar la Casa da Matanza -donde vivió y falleció la autora- y convertirla en museo.

De este modo, la Casa-Museo abrió sus puertas en 1971 gracias a la colaboración de particulares y entidades, tanto de Galicia como de la diáspora gallega. Desde entonces ha permanecido abierta, dedicada a fomentar y difundir el legado y la memoria de Rosalía de Castro.

Apoyo a la Fundación 

El Gobierno ha recordado que, durante una visita a la Casa Museo de Rosalía de Castro el pasado año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció el apoyo del Ministerio de Cultura a la Fundación Rosalía de Castro para comenzar el proyecto de rehabilitación de una de las edificaciones del complejo, el Edificio Murguía.

La Casa Museo de Rosalía de Castro está formada por un conjunto de edificaciones. La principal, conocida como Casa da Matanza, fue hogar de la poeta y su familia, y a ella se suma otra construcción datada de los años 70 del siglo pasado, complementaria al museo, conocida como Edificio Murguía.

O secretario xeral, Valentín García; o presidente da RAG, Henrique Montagudo e López Campos, este xoves na entrega do texto

Cultura, disposta a “mover posicións” para un acordo sobre o galego

Más información

Este inmueble, utilizado para acoger las actividades culturales, educativas y de investigación que se realizan en el museo, presenta algunas deficiencias estructurales que se deben rehabilitar. Por esto, el Ministerio de Cultura anunció una inversión de 50.000 euros para el diseño del plan de recuperación y rehabilitación de este inmueble.

De esta forma, y como integrante de su Patronato, el Ministerio de Cultura avanza en el apoyo la Fundación Rosalía de Castro y sus actividades en torno a la figura de la poeta, además de sumarse a la protección del legado de Rosalía de Castro, una de las figuras literarias más relevantes de Galicia y España.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Okupación en Os Mallos

Una empresa de desokupación cierra un punto negro de tráfico de drogas en la avenida de Os Mallos
Abel Peña
La Otra Tierra llega desde Granada

Por qué la medieval de A Coruña es "de las más importantes de España" y sigue atrayendo nuevos comerciantes
Guillermo Parga
Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón

El Ministerio de Cultura entra a formar parte del Patronato de la Fundación Rosalía de Castro
Europa Press
El ideal gallego

Más de 3.500 coruñeses de 18 años solicitan el Bono Cultural Joven en su primer mes de vigencia
Redacción