El Ministerio de Cultura entra a formar parte del Patronato de la Fundación Rosalía de Castro

Casa Museo Rosalía de Castro, en Padrón Cedida

El Ministerio de Cultura ha entrado a formar parte del Patronato que rige la Fundación Rosalía de Castro, organización privada sin ánimo de lucro con sede en Padrón (A Coruña), dedicada a promover y difundir la memoria de la poeta y su familia, a gestionar su Casa-Museo, así como a realizar actividades culturales, centradas en la figura de escritora y en la defensa de la lengua gallega.

De este modo, tal y como ha destacado en un comunicado, el Ministerio de Cultura participará en una de las instituciones culturales de mayor relevancia de Galicia al formar parte de su patronato, integrado por instituciones y figuras de la cultura gallega.

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Entre las instituciones que forman parte de este órgano se encuentran la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña, el Consello da Cultura Galega, la Real Academia Galega, los ayuntamientos de Santiago de Compostela y Padrón, las universidades de Santiago de Compostela, A Coruña y Vigo, el Museo do Pobo Galego, el Museo de Pontevedra y el Seminario de Estudos Galegos.

La Fundación Rosalía de Castro, actualmente presidida por el escritor y académico Anxo Angueira, fue constituida en 1947 en Santiago de Compostela, con el objetivo inicial de recuperar y restaurar la Casa da Matanza -donde vivió y falleció la autora- y convertirla en museo.

De este modo, la Casa-Museo abrió sus puertas en 1971 gracias a la colaboración de particulares y entidades, tanto de Galicia como de la diáspora gallega. Desde entonces ha permanecido abierta, dedicada a fomentar y difundir el legado y la memoria de Rosalía de Castro.

Apoyo a la Fundación

El Gobierno ha recordado que, durante una visita a la Casa Museo de Rosalía de Castro el pasado año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció el apoyo del Ministerio de Cultura a la Fundación Rosalía de Castro para comenzar el proyecto de rehabilitación de una de las edificaciones del complejo, el Edificio Murguía.

La Casa Museo de Rosalía de Castro está formada por un conjunto de edificaciones. La principal, conocida como Casa da Matanza, fue hogar de la poeta y su familia, y a ella se suma otra construcción datada de los años 70 del siglo pasado, complementaria al museo, conocida como Edificio Murguía.

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Este inmueble, utilizado para acoger las actividades culturales, educativas y de investigación que se realizan en el museo, presenta algunas deficiencias estructurales que se deben rehabilitar. Por esto, el Ministerio de Cultura anunció una inversión de 50.000 euros para el diseño del plan de recuperación y rehabilitación de este inmueble.

De esta forma, y como integrante de su Patronato, el Ministerio de Cultura avanza en el apoyo la Fundación Rosalía de Castro y sus actividades en torno a la figura de la poeta, además de sumarse a la protección del legado de Rosalía de Castro, una de las figuras literarias más relevantes de Galicia y España.