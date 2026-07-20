La Xunta concede la Medalla de Oro de Galicia a cuatro mujeres de la emigración

Fotografía de archivo de la entrega de la Medalla de Oro de Galicia El Ideal Gallego

El Gobierno gallego ha anunciado este lunes la concesión de la Medalla de Oro de Galicia, su máximo galardón, a cuatro mujeres en representación de la colectividad gallega en el extranjero, como "ejemplo de integración, talento, esfuerzo y trabajo".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha explicado que el Ejecutivo autonómico quiere reconocer con estas medallas no solo a quienes hace muchos años, décadas tuvieron que salir de Galicia por distintos motivos; sino también a sus descendientes, "que se han integrado perfectamente en los países de acogida pero que nunca olvidaron sus raíces y las ejercen donde viven".

Las premiadas son Claudia Álvarez, una empresaria argentina de hostelería; Beatriz Gil, fiscal jefe de menores en cantón suizo; Carla Angola, periodista venezolana que ejerce en Miami (EE. UU.); y Camila Fernández, una odóntologa brasileña.

"Todas ellas son un ejemplo de integración en el territorio en el que viven y de conexión estrecha con la tierra de la que sienten que forman parte", ha señalado Rueda, que ha recordado que la entrega de medallas será el próximo viernes 24 de julio, víspera del Día de Galicia.