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Galicia

Fiscalía renuncia a recurrir ante el Supremo el archivo de la causa contra Jácome

Ep
20/07/2026 11:46
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome
El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome
EFE
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Fiscalía ha adelantado que no recurrirá ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa que investigaba al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por un presunto delito de prevaricación, mientras que la acusación particular ha avanzado que presentará recurso de casación al considerar que el asunto "debe ir a juicio".

Así lo han confirmado fuentes del Ministerio Fiscal, así como el abogado de la acusación particular consultado este lunes por Europa Press, al "no estar conforme" con la resolución y recalcar que el asunto "debe ir a juicio".

Todo ello, después de que la Audiencia Provincial de Ourense ordenase archivar la causa que investigaba al regidor ourensano por presunta prevaricación al no solicitar la compatibilidad para compaginar este cargo y sus actividades privadas, al considerar que el supuesto "resultaría propio de la jurisdicción contencioso-administrativa, vía a la que no se ha acudido".

Inicialmente, Fiscalía solicitaba la pena de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular interesaba once años de cárcel por delitos de malversación, falsedad documental y prevaricación.

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