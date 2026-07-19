Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Lunes de tormentas en Galicia, en la semana que comienza la tercera ola de calor del verano

Europa Press
19/07/2026 17:41
Los coruñeses tuvieron que buscar refugio en la tarde de San Juan al ser sorprendidos por una intensa granizada
La intensa granizada del pasado día de San Juan en A Coruña
Quintana 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior de Galicia, en la antesala de la tercera ola de calor en España que previsiblemente empezará el martes.

En el norte de Galicia predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana. Por la tarde, en el interior podrían ocurrir tormentas secas, con rachas muy fuertes y con granizo.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Según la Aemet, en A Coruña se espera una mínima de 20 y una máxima de 26 grados, para este lunes; con un 95% de probabilidades de lluvia entre las 12 y las 18.00 horas. 

Por su parte, el boletín de MeteoGalicia, indica que la jornada del lunes serán la antesala de la tercera ola de calor que atravesará España este verano. La Aemet ha avisado de que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, con temperaturas que podrán superar los 45 grados en algunas regiones del sureste peninsular.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los coruñeses tuvieron que buscar refugio en la tarde de San Juan al ser sorprendidos por una intensa granizada

Lunes de tormentas en Galicia, en la semana que comienza la tercera ola de calor del verano
Europa Press
Feijóo en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 este sábado

Feijóo: "Me tengo que entender con Abascal porque la única solución que tenemos es llegar a un acuerdo con Vox"
Europa Press
Donald Trump

Trump pide incluir a Irán en la ley de sanciones a Rusia en honor a difunto senador Graham
EFE
Retenciones en la AP9

El PP ve una "transferencia envenenada" en el traspaso pactado de la AP-9 a Galicia
EFE