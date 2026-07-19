Lunes de tormentas en Galicia, en la semana que comienza la tercera ola de calor del verano

La intensa granizada del pasado día de San Juan en A Coruña Quintana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes probables tormentas y chubascos fuertes con granizo en el interior de Galicia, en la antesala de la tercera ola de calor en España que previsiblemente empezará el martes.

En el norte de Galicia predominarán los cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas por la mañana. Por la tarde, en el interior podrían ocurrir tormentas secas, con rachas muy fuertes y con granizo.

Las temperaturas tendrán pocos cambios. Según la Aemet, en A Coruña se espera una mínima de 20 y una máxima de 26 grados, para este lunes; con un 95% de probabilidades de lluvia entre las 12 y las 18.00 horas.

Por su parte, el boletín de MeteoGalicia, indica que la jornada del lunes serán la antesala de la tercera ola de calor que atravesará España este verano. La Aemet ha avisado de que comenzará previsiblemente el martes 21 de julio y se prolongará, al menos, hasta el jueves 23, con temperaturas que podrán superar los 45 grados en algunas regiones del sureste peninsular.