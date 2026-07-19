Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

El PP ve una "transferencia envenenada" en el traspaso pactado de la AP-9 a Galicia

Efe
19/07/2026 16:45
Retenciones en la AP9
Retenciones en la AP9
JAVIER ALBORÉS
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El PP ve una "transferencia envenenada" en el traspaso pactado de la AP-9 a Galicia

El Partido Popular considera que las condiciones pactadas en el Congreso para el traspaso de la autopista AP-9 a Galicia suponen una "transferencia envenenada".

Así lo han subrayado los diputados Irene Garrido y Pedro Puy tras reunirse en Vigo con varias entidades vecinales y sociales.

Los representantes del PP reiteraron su compromiso de seguir defendiendo un traspaso que responda al mandato unánime del Parlamento de Galicia y garantice, así, que los gallegos "no tengan que pagar dos veces" por esta autopista.

Uno de los peajes de la AP-9 a su paso por el municipio coruñés de Abegondo

El Congreso aprueba la ley para transferir la AP-9 a Galicia

Más información

"Primero, con los peajes más elevados de España y, ahora, con los costos derivados de una mala negociación del Gobierno de Pedro Sánchez", han explicado Garrido y Puy.

La diputada ha censurado que PSOE y BNG se hayan desmarcado del acuerdo alcanzado en la cámara gallega, ya que considera que el consenso institucional "no debería romperse cuando están en juego los intereses de Galicia".

Pedro Puy, por su parte, ha sostenido que en el PP "no entendemos el cambio de criterio" y ha asegurado que lo que defienden ahora socialistas y nacionalistas "es cosa bien distinta" a lo aprobado en su día en el Parlamento gallego.

La autopista AP-9 a su paso por el vigués puente de Rande

La Xunta envía una carta al ministro de Transportes para volver a la propuesta inicial de transferencia de la AP-9

Más información

El congresista popular ha lamentado que se hayan eliminado los elementos que "daban seguridad" a la transferencia de la autopista a Galicia.

Entre ellas, ha destacado que han desaparecido las disposiciones que "blindaban a Galicia" frente a las posibles reclamaciones económicas derivadas de la concesión de la AP-9 o de una eventual nulidad de la prórroga concedida por el Estado.

El PP sentencia que Galicia no puede aceptar una transferencia que deje abierta la puerta a asumir indemnizaciones o reclamaciones económicas millonarias, cuando esas obligaciones "derivan exclusivamente" de decisiones adoptadas por el Estado en las últimas décadas. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Feijóo en el acto de presentación de los candidatos a las capitales de provincia para las elecciones municipales de 2027 este sábado

Feijóo: "Me tengo que entender con Abascal porque la única solución que tenemos es llegar a un acuerdo con Vox"
Europa Press
Donald Trump

Trump pide incluir a Irán en la ley de sanciones a Rusia en honor a difunto senador Graham
EFE
Retenciones en la AP9

El PP ve una "transferencia envenenada" en el traspaso pactado de la AP-9 a Galicia
EFE
Una persona semidesnuda pasea por el centro de Oviedo

Consejos y precauciones para sobrevivir a las altas temperaturas
Info Veritas