Rueda pide a los candidatos "conseguir" lo que "le falta" al PPdeG: "No te vamos a fallar, Alberto"

Rueda, durante su intervención en el acto de presentación de los candidatos, este sábado EFE

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la "ambición" de los siete candidatos del partido a la Alcaldía de las siete ciudades gallegas y les ha instado a lograr las cinco ciudades en las que el partido no gobierna. "No te vamos a fallar, Alberto [Núñez Feijóo]", le ha prometido al presidente estatal.

Este es el mensaje que ha lanzado en el acto de presentación de los 54 candidatos 'populares' en las capitales de provincia, incluidos los de todas las urbes de Galicia, que ha acogido el acto desde Santiago de Compostela. Rueda ha alabado la "grandeza y unidad" del partido y que se desprende de los mensajes lanzados por los alcaldables, con los que cree que cualquier 'popular' puede sentirse "identificado".

En el caso de Galicia, ha celebrado que su partido ostente el bastón de mando en la "mayoría" de los ayuntamientos. Sin embargo, ha fijado una meta: "Pese a haber ganado en la mayoría de las ciudades, no gobernamos en la mayoría de ellas. Estamos aquí para conseguir lo que nos falta, no lo que ya hemos logrado".

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El presidente del PPdeG ha recordado que todos ellos son "candidatos de Feijóo", lo que, a su modo de ver, "es garantía de muchas cosas". "Lo primero, de exigencia máxima; lo segundo, de rigor y de seriedad, y lo tercero, de saber que nos va a corresponder", ha asegurado.

"Colaborar con el futuro presidente del Gobierno no significa bajar la cabeza como hace todo el Partido Socialista delante de Sánchez. Consiste en trabajar y decirle las cosas", ha rematado, llamando a defender una política "decente y honesta".

Un PP "que no se esconde"

Al presidente nacional, al que sustituyó al frente del PPdeG y de la Xunta de Galicia, le ha agradecido que "no rehuya" de "debates complicados": "La gente quiere vernos hablando de las cosas que le importan". A renglón seguido, le ha agradecido liderar un partido "que no se esconde".

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"No necesitamos maniobrar; no necesitamos estar todo el día haciendo proclamas; no necesitamos decir que queremos separarnos de nadie, y no necesitamos esconder que estamos orgullosos de las cosas que siempre hemos defendido. Donde la gente vea problemas, nosotros vamos a seguir poniendo soluciones", ha prometido.

En este sentido, les ha asegurado a los candidatos de los 313 municipios gallegos que, además de contar con él, pueden hacerlo "con un partido fuerte y unido" y que se propone que la cadena "siga funcionando". Así, ha apelado a la "tarea ilusionante" que tienen por delante.

Felicitaciones a los siete candidatos

Durante su intervención, se ha dirigido en concreto a los siete candidatos de las urbes, entre los que solo se estrenan Luisa Sánchez en Vigo y Ana Méndez en Ourense. A la primera la ha apreciado por haber asumido un reto "complicado y difícil" y a la segunda, por su "valentía" para asumir el desafío en una ciudad "donde todo está en complicado".

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Al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, le ha agradecido que "esté consiguiendo lo que dijo" en un municipio que "necesitaba un nuevo impulso", y a la regidora de Lugo, Elena Candia, la ha felicitado por "asumir el reto antes" de llegar a las elecciones. Lo hizo hace unos meses a través de una moción de censura facilitada por una edila tránsfuga del PSOE.

Asimismo, Rueda le ha agradecido a Rafa Domínguez (Pontevedra) que, habiendo quedado "a tan poca distancia", decidiera que "valía la pena" presentarse a la Alcaldía de nuevo; y a Miguel Lorenzo (A Coruña), que "siga luchando" por la ciudad.

Por último, ha utilizado las felicitaciones a Borja Verea (Santiago de Compostela) por haber "aguantado" durante los últimos tres años para cargar contra el BNG, que manda en la ciudad. En palabras de Rueda, la capital gallega es una muestra de la "ideología elevada al infinito" y la "gestión en el subsuelo" de la formación nacionalista. "Cuando volváis por Santiago, dentro de un años os recibirá un alcalde del PP", ha vaticinado ante los asistentes.