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Galicia

Feijóo presenta este sábado a los candidatos del PP para las elecciones municipales 2027 

En el acto estarán presentes Alfonso Rueda y los siete candidatos gallegos 

Europa Press
17/07/2026 19:34
Feijóo saluda a su llegada al congreso de Nuevas Generaciones
Feijóo, en el pasado congreso de Nuevas Generaciones
EFE
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presenta este sábado, día 18 de julio, a los candidatos de su formación a las capitales de provincia de toda España de cara a las elecciones municipales del 2027.

El acto tendrá lugar en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela y en el también intervendrá el presidente de la Xunta y líder de los populares gallegos, Alfonso Rueda, así como el aspirante a la Alcaldía de Madrid y actual regidor, José Luis Martínez Almeida.

La cita arrancará a las 11.00 horas con la intervención de algunos de los aspirantes a la cita municipal, entre ellos los siete candidatos gallegos: Borja Verea, por Santiago de Compostela; Elena Candia, por Lugo; Rafa Domínguez, por Pontevedra; Miguel Lorenzo, por A Coruña; Ana Méndez, por Ourense; José Manuel Rey Varela, por Ferrol, y Luisa Sánchez, por Vigo.

Feijóo saluda a sus simpatizantes durante la romería de O Pino

Feijóo presentará el sábado 18 de julio los candidatos a las municipales

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Precisamente, este viernes el Comité Electoral Nacional del PP ha aprobado los aspirantes del PP a las capitales de provincia. Actualmente,  de las 50 capitales de provincia, el PP gobierna en 30 y ahí repetirán los mismos candidatos.

Sin embargo, de las 20 capitales de provincia en las que no gobierna el PP, se renuevan para las próximas elecciones municipales 11 candidaturas. En concreto, el PP ha cambiado a sus 'número uno' en Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Girona, Vitoria y Ourense.

La candidata de Murcia será la actual alcaldesa, Rebeca Pérez, que ocupa ese puesto desde el fallecimiento del anterior titular, José Ballesta.

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