Miguel Santalices será el delegado regio en la Ofrenda al Apóstol de este año

El presidente del legislativo gallego, en el centro, durante la Ofrenda al Apóstol el pasado año Archivo El Ideal Gallego

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejercerá este año, por encargo del rey Felipe VI, como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol 2026, que se celebrará el próximo 25 de julio, Día Nacional de Galicia, en la capital gallega

. De este modo, el jefe del legislativo gallego da el relevo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que fue el encargado de ejercer esta labor el pasado año, que ya había ejercido Santalices en 2024.

En cuanto a la presencia del monarca, en 2022 fue la última vez que Felipe VI se encargó de presidir la Ofrenda. Esa fue la cuarta vez que el actual rey desempeñó este papel, ya que lo habitual es que Casa Real designe a un delegado.

Otros elegidos

Remontando más de 20 años la celebración, en el año 2000 ejerció esta función por delegación real el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y el alcalde compostelano fue la personalidad elegida en 2001, 2005 y 2008.

Por su parte, la infanta Cristina realizó la ofrenda en el año 2002 y el entonces presidente del Parlamento, José María García Leira, se encargó en 2003. En 2007 fue su sucesora en la Cámara autonómica, Dolores Villarino, y un año antes, en 2006, otro presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño.

El expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo ejerció como delegado regio en los años 2009, 2015 y 2017. Había sido designado también para la Ofrenda de 2013, que no llegó a celebrarse por el accidente de Angrois.

Otra presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, fue designada en 2011, mientras que en 2012 ejerció este papel el entonces regidor popular de la ciudad, Ángel Currás.

En 2019 lo hizo por cuarta vez Xosé Sánchez Bugallo, tras volver a la Alcaldía ocho años después.

Debatir las peregrinaciones

Además, el próximo lunes darán comienzo en Santiago de Compostela las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que organiza la Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións y que se extenderán hasta el jueves 23.

Una nueva edición que lleva por título ‘Patrimonio y voces del Camino de Santiago’ y que congregará en la capital gallega a expertos nacionales e internacionales para compartir sus ideas, estudios e investigaciones sobre las peregrinaciones y el Camino Jacobeo.

Las jornadas, que se celebrarán en el Museo das Peregrinacións, se enmarcan en los cursos de verano que promueve la USC y cuentan con el patrocinio de la universidad compostelana, pero también de la Xunta de Galicia, Xacobeo y de la catedral de Santiago.