La Xunta mejora los servicios públicos gracias a soluciones con IA, datos y 5G

Imagen representativa de interacción humanos entre los humanos y la IA Gerd Altmann/Pixabay

La Xunta lanza la Estrategia del Espacio GobTec Galicia, una iniciativa para modernizar la Administración autonómica mediante el uso intensivo de tecnologías disruptivas en colaboración con el ecosistema TIC gallego. El objetivo de esta hoja de ruta es incorporar al funcionamento de la Administración soluciones innovadoras basadas en inteligencia artificial, inteligencia del dato, ciberseguridad y 5G, para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y ofrecer servicios públicos de calidad.

La Estrategia GobTec se configura como un modelo en el que la Administración actúa como motor de la innovación, identificando retos de interés público y promoviendo el desarrollo de soluciones tecnológicas que den respuesta a necesidades reales.

La estrategia establece un proceso estructurado para la implantación de estas posibles soluciones. En primer lugar, la identificación de necesidades del sector público; en segundo lugar, el desarrollo de soluciones innovadoras, que no existen en el mercado, en colaboración con empresas del sector tecnológico. Este enfoque permite testar nuevas tecnologías en entornos reales a través de pruebas de concepto o entornos de experimentación tipo sandbox, y comprobar que las soluciones sean eficaces antes de su implantación definitiva. Además, facilita que las iniciativas realmente den respuesta a los retos.

La colaboración con el ecosistema TIC gallego es uno de los pilares fundamentales de la Estrategia GobTec Galicia, que implicará a empresas, startups, universidades y centros tecnológicos en el desarrollo de las soluciones mediante comunidades de innovación, espacios de co-creación e iniciativas de colaboración en el sector público-privado.

Para la ejecución de esta estrategia, la Xunta cuenta ya con dos acuerdos marco en marcha de los que se han licitado acuerdos derivados para el desarrollo de tres iniciativas. En el ámbito educativo se está trabajando en una plataforma de análisis y gestión de datos para recoger, organizar y explotar la información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones de forma más ágil y precisa.

Software libre

Otro de los proyectos es la creación de un modelo avanzado de inteligencia artificial en gallego, basado en software libre, que podrá adaptarse a diferentes usos dentro de la Administración, garantizando autonomía tecnológica e integración con los sistemas existentes. Además, está prevista la puesta en marcha de asistentes virtuales para mejorar la relación con la ciudadanía y con el personal público, permitiendo una atención más rápida, personalizada y multicanal en los servicios digitales.