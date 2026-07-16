Cultura, disposta a “mover posicións” para un acordo sobre o galego
O conselleiro López Campos indica que actualizar o plan responde aos cambios sociais e tecnolóxicos
O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, defendeu este xoves o novo Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega como unha oportunidade “histórica” para impulsar o uso social do galego e mostrouse aberto a “mover posicións” para un acordo sobre a lingua galega.
López Campos pediu de novo aos partidos políticos que manteñan a vía do “diálogo” para alcanzar un amplo consenso sobre o documento, alén de ofrecerse de novo a pactar sobre o decreto do plurilingüismo.
Tras entregar o texto á Real Academia Galega (RAG) en San Caetano, López Campos sostivo que a actualización do plan de 2004 responde a unha necesidade derivada dos cambios sociais e tecnolóxicos das dúas últimas décadas e ao descenso do número de falantes reflectido por distintos estudos socio-lingüísticos.
"despolitizar"
O titular de Cultura destacou que o proceso permitiu “despolitizar” o debate sobre a lingua e falar do galego “en positivo”, tras abrir un amplo espazo de reflexión e participación, coa implicación de institucións, entidades sociais e culturais e representantes da sociedade galega.
Segundo explicou López Campos, o documento inclúe preto de 700 medidas que abarcan todos os ámbitos da vida social e parten da idea de que a protección do galego é unha “responsabilidade colectiva” e recoñeceu que o uso social do galego descendeu, especialmente entre a poboación máis nova e nas contornas urbanas, aínda que destacou que Galicia mantén un elevado nivel de competencia lingüística e unha valoración positiva da lingua por parte da sociedade.
Ao seu xuízo, ese contraste demostra que o problema non radica no coñecemento do idioma, senón no seu uso cotián, polo que o plan aposta por medidas “de estímulo e promoción”.
"Puntos de encontro"
O conselleiro volveu a lembrar que a actualización do Plan Xeral de Normalización é un documento que inicia agora o seu percorrido “político”, por o que espera que haxa “puntos de encontro” e que todas as formacións poidan “sumar” para construír “o futuro do galego de xeito conxunto”.
“A lingua é de todos e todas as galegas e por tanto é responsabilidade de todos seguir impulsando medidas de estímulo que permitan que o noso maior tesouro póidase transmitir de xeración en xeración”, expresou.
Entre os principais retos, sinalou os cambios sociais e demográficos, coa realidade migratoria como transfondo, o que fai que se requiran medidas de “acollida lingüística”.
En canto ao principal escollo co BNG, o ámbito educativo, López Campos situouno como “unha parte do reto” e defendeu que é necesario actuar sobre os espazos de socialización, a formación profesional, a universidade, e os novos hábitos de consumo e comunicación.
O PP pide aos grupos que non fagan caer en “saco roto” o acordo
O portavoz do PPdeG no Parlamento, Alberto Pazos, pediu ao resto de grupos na Cámara autonómica que estuden “en detalle” o documento para actualizar o plan sobre o galego e que non fagan “caer en saco roto” o acordo social que considera que se logrou nese texto.
Pazos anunciou que pedirá reunións co resto de grupos para “explorar” posibilidades de acordo. “Que se senten a negociar, a escoitar, a propoñer e a sumar sen apriorismos nin imposicións”, incidiu Pazos, que considerou que o galego non pode ser unha “arma de confrontación, senón un espazo de encontro”.
Neste sentido, a portavoz de Lingua do BNG no Parlamento, Mercedes Queixas, criticou á Xunta por dar “un paso atrás” coa proposta de actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística, ao considerar que “reduce a protección” do galego respecto ao documento aprobado por unanimidade en 2004 e só responde a un “paripé propagandístico” do presidente galego, Alfonso Rueda.
Pola súa banda, para ob secretario xeral do PSdeG, Josñe Ramón Gómez Besteiro, o novo plan da Xunta para fomentar o uso da lingua galega “nace collo e o seu éxito vai ir parello a como nace” por falta de consenso.
“Creo que o primeiro fallo que ten é que non foi un plan consensuado”, sinalou o líder do PSdeG e opinou que “para que un plan de normalización de algo tan importante como é a nosa lingua saia e teña éxito ten que ser consensuado”.