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Galicia

Sumar Galicia propone a BNG y a PSdeG unir sus listas en el Senado en las próximas elecciones

La iniciativa se circunscribe únicamente a la Cámara Alta y no afectaría a las candidaturas al Congreso

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15/07/2026 11:26
El secretario xeral de Sumar Galicia, Paulo Carlos López
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Sumar Galicia ha lanzado una propuesta a BNG y a PSdeG para hacer listas conjuntas al Senado en las cuatro provincias gallegas en las próximas elecciones generales.

El secretario xeral, Paulo Carlos López, ha mostrado su apoyo a la iniciativa 'Senadores por la democracia', promovida por diferentes personas de la sociedad civil con el objetivo de impulsar candidaturas unitarias de las fuerzas progresistas.

Para Sumar, el actual sistema de elección del Senado "favorece claramente a la fuerza más votada y penaliza la división entre las diferentes opciones progresistas".

"La presentación de candidaturas separadas facilita que la derecha, e incluso la extrema derecha, concentre la mayor parte de la representación territorial y utilice la Cámara Alta como un instrumento de bloqueo de las políticas sociales y de los avances democráticos", ha explicado López.

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Por este motivo, Sumar Galicia se dirige al BNG y al PSdeG para proponer que las tres organizaciones trabajen en la construcción de candidaturas compartidas en las cuatro provincias gallegas.

En cuanto al modelo, Paulo Carlos López ha señalado que las candidaturas "no deberían ser el resultado de un simple reparto de puestos entre partidos", sino que, a su juicio, "debe estar abierto a la sociedad civil y permitir acordar candidatos independientes, con trayectoria profesional, social, sindical, cultural, académica, ecologista o asociativa, comprometidas con la defensa de los servicios públicos, de los derechos sociales, del feminismo, del autogobierno y de los intereses de Galicia".

"Tenemos que ser capaces de ofrecer una respuesta inteligente y generosa ante la utilización partidista del Senado por parte de la derecha. Una cámara que, supuestamente, es de representación territorial. Galicia puede construir en sus cuatro provincias candidaturas amplias, plurales y reconocibles, integradas por personas de prestigio de la sociedad civil progresista y también por representantes de los partidos políticos", ha insistido.

Asimismo, López ha expuesto que esta propuesta no implicaría que ninguna organización renunciase "a su identidad, a su programa o a su autonomía política".

En todo caso, ha subrayado que la iniciativa se circunscribe únicamente al Senado y no afecta a las candidaturas al Congreso de los Diputados.

Además, Sumar Galicia propone que las personas elegidas a través de estas candidaturas puedan coordinar su labor en el Senado y constituir un grupo parlamentario gallego bajo la fórmula de un 'Acuerdo gallego de progreso'.

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