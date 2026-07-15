A Xunta abre a porta a cambios no decreto do plurilingüismo “se hai unanimidade”
O conselleiro de Cultura pretende con este posicionamento simbolizar “unha nova etapa de amor da sociedade galega cara ao seu idioma”
O conselleiro de Cultura e Lingua, José López Campos, abriu a porta para negociar “posibles modificacións” do decreto do plurilingüismo no marco da actualización do plan xeral de normalización lingüística en Galicia, un documento con máis de 700 medidas que foi presentado este mércores en Santiago de Compostela, “se hai unanimidade”.
Así o transmitiu a preguntas dos xornalistas nun acto multitudinario no que pretendeu simbolizar “unha nova etapa de amor da sociedade galega cara ao seu idioma”. López Campos evitou entrar en detalles sobre as medidas do plan, ao considerar que a xornada de hoxe era “un día de festa” para lanzar “unha mensaxe e unha voz unánime”.
O conselleiro dixo que o documento, que non é da Xunta, senón “de toda a sociedade galega” é “moi potente e ambicioso” e inclúe, entre outras medidas, “un novo marco normativo” para complementar a Lei de Normalización Lingüística de 1983.
Sen eclipsar
En canto ao debate sobre o decreto do plurilingüismo, dixo que “non pode eclipsar” o conxunto dun documento que, á súa vez, non debe “virar ao redor das reclamacións unilaterais dunha parte concreta do nacionalismo” galego.
Segundo o conselleiro, o plan “non entra en cuestións tan concretas como é ese decreto”, pero si “recolle a posibilidade de que nalgún momento déanse certos axustes que poidan actualizar a norma”, sempre que haxa “altura de miras e a unanimidade necesaria sobre determinadas cuestións que igual despois de 20 anos requiren unha actualización”.
López Campos declarou que non hai que poñer o foco só na educación, xa que na sociedade do século XXI hai “outros retos” sobre novas tecnoloxías e intelixencia artificial, alén dunha nova realidade social na que “moitas persoas non nacidas en Galicia” tamén se relacionan co idioma.
O conselleiro emprazou aos “próximos días” o debate sobre as propostas concretas tras remitir o novo plan ao Parlamento galego, aínda que anticipou que o documento inclúe iniciativas no ámbito xurídico e institucional, como a aprobación dunha nova normativa que complemente a Lei de Normalización Lingüística de 1983 e implantar o sistema procesual Atenea en galego para facilitar procedementos xudiciais nesta lingua.
Así mesmo, o plan propón crear un Consello Social da Lingua Galega, un instituto para impulsar a proxección internacional de Galicia e continuar fortalecendo os vínculos coa lusofonía como vía de expansión cultural e lingüística.
Medidas en diversos ámbitos
O plan propón tamén medidas no ámbito socioeconómico e de servizos públicos, como instaurar un selo que recoñeza a empresas que empreguen o galego e que podería conlevar vantaxes nalgúns procedementos administrativos, así como o reforzo do galego en plataformas e contornas dixitais.
Expón ademais reforzar o uso da lingua na sanidade mediante un servizo lingüístico propio no Sergas -o órgano de xestión de hospitais e centros públicos de saúde en Galicia- e ampliar a formación do persoal sanitario para favorecer a atención en galego.
No ámbito educativo, o texto concede unha importancia especial á mocidade e a recuperar a transmisión interxeracional do galego, con medidas para impulsar actividades complementarias como radio escolar, teatro, dinamización de bibliotecas e programas de conciliación, alén de introducir nos futuro axustes normativos.
É o momento de debater
Segundo López Campos, é o momento de que os partidos políticos estuden a proposta para debatela, co obxectivo de alcanzar “o maior consenso posible”.
Un plan con 1.400 achegas O plan xeral de normalización lingüística en Galicia é o resultado dun “amplo proceso participativo” no que interviñeron máis de 130 expertos organizados en 11 comisións, alén de institucións, entidades e cidadáns que realizaron ao redor de 1.400 achegas en máis de 400 reunións, dixo.
“Necesitabamos que a sociedade galega implicásese tamén co traballo e a elaboración, que volvese soñar, a ilusionarse outra vez co noso maior patrimonio, que é o idioma”, sinalou o conselleiro na súa intervención na presentación do documento no complexo arquitectónico Ciudad da Cultura.
Segundo dixo, o novo plan responde a un proceso “aberto, libre e participativo”, no que a Xunta tamén mostrará o seu “compromiso” con partidas orzamentarias para poñer en marcha diferentes medidas.
Intervencións no acto
No acto interveu tamén o catedrático de Filoloxía Románica Manuel González, coordinador da actualización do plan, que expresou a súa esperanza de que sexa “un punto de inflexión” dun camiño na normalización do galego.
Así, preconizou un “progresivo camiño de recuperación da lingua galega”, xa que “certas circunstancias históricas” fórona “esmagando” ata unha situación complexa, tal e como revelan os últimos datos de uso desa lingua por parte do centro estatístico IGE en 2023, en que por primeira vez o galego aparece como lingua minoritaria.
Para González, hai que “reverter esta deriva” a partir da “adopción clara de medidas de discriminación positiva”, sen que iso repercuta en “os dereitos individuais de ningún cidadán”.
Conducido pola xornalista Esther Estévez e o actor Xosé Antonio Touriñán, na presentación participaron a cantante e presentadora Fátima Pego, a produtora Zaza Ceballos, a estudante dos cursos ‘Gallego sen Fronteiras’ Cleona Vaughan, o poeta Simón Rodríguez, coñecido nas redes sociais como ‘Gallego de Caracas’, e o empresario Peile Lin.
A ambientación musical correu a cargo do rapeiro 9Louro, nun evento no que acudiron como invitados o presidente do Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; o presidente da Real Academia Galega, Henrique Monteagudo; o secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García; a presidenta do Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra; a reitora da Universidade de Santiago de Compostela, Rosa Crujeiras; conselleiros do Gobierno autonómico e varios deputados do PPdeGalicia.