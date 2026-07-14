Rescatan a con vida a un mujer que estaba flotando en la desembocadura del río Miño, en A Guarda 

Desembocadura del río Miño en A Guarda EC

Los miembros del GES de A Guarda han logrado rescatar con vida a una mujer que fue localizada flotando en la desembocadura del río Miño, en esta localidad pontevedresa.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el hallazgo se produjo la pasada madrugada, cuando un pescador encontró a una persona flotando en la desembocadura del río y contactó con Emergencias. El alertador avisó de la zona donde se encontraba el cuerpo, de poca profundidad, mientras lo iba siguiendo con la mirada para no perder el rastro en el agua.

Desde el 112 se avisó al GES de A Guarda, a la Guardia Civil, a personal de la Comandancia Naval del Miño y a la Policía portuguesa, para tratar de recuperar e identificar a la persona.

Finalmente, se comprobó que era una mujer y aún estaba con vida cuando fue rescatada del agua por miembros del GES. A continuación fue evacuada por un equipo del 061 al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.