Más de 14.700 adultos fueron condenados en Galicia en 2025 y se impusieron 880 penas por delitos sexuales

Imagen referencial del Cuerpo Nacional de Policía Archivo El Ideal Gallego

Más de 14.700 personas adultas fueron condenadas en Galicia en el año 2025, la mayoría hombres (11.806), y se impusieron un total de 47.165 condenas, según los datos hechos públicos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así, del total de 14.754 condenados (12.687 españoles y 2.067 extranjeros), 3.865 fueron penados por dos o más delitos. Entre esos delitos, los más numerosos fueron condenados por delitos contra la propiedad y el patrimonio económico (robos, hurtos, estafas, apropiaciones indebidas, etc.), un total de 6.886; seguidos por los delitos contra la seguridad vial, un total de 6.141.

Se registraron también más de 4.000 adultos condenados por lesiones y sus variantes; 471 condenados por delitos contra la salud pública, como el tráfico de drogas; y 1.561 condenados por amenazas y coacciones. En cuanto a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual fueron 221 condenados (188 por delitos sexuales), y 489 condenados por torturas y delitos contra la integridad moral.

Con respecto a las penas impuestas, fueron un total de 47.165, de las que 8.829 fueron condenas de cárcel, casi 7.600 inhabilitaciones para determinados empleos, 4.159 retiradas de permiso de conducir, 2.628 privaciones del derecho a portar armas, casi 7.000 órdenes de alejamiento y prohibición de comunicación con víctimas, y más de 13.000 multas.

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Delitos sexuales

En cuanto a los delitos sexuales, fueron 188 personas condenadas por un total de 227 delitos (93 condenados en la provincia de A Coruña, 62 en la de Pontevedra, 17 en Ourense y 16 en Lugo), frente a los 162 condenados y los 191 delitos del año 2024.

En este ámbito, se impusieron 880 condenas, 468 de ellas en la provincia de A Coruña, 288 en Pontevedra, 70 en Lugo y 54 en la provincia de Ourense.

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Menores condenados

Con respecto a los menores condenados (jóvenes entre 14 y 17 años de edad), en Galicia hubo 599 condenados en 2025, de los 448 eran chicos y 151 eran chicas. Del total, 529 eran españoles y 70 eran extranjeros.

Los condenados de 14 años fueron 140, los de 15 años fueron 147, los de 16 años fueron 144 y los de 17 años fueron 168. En total, se castigaron 1.068 delitos y se adoptaron más de 900 medidas.

En cuanto a los delitos sexuales, fueron condenados 28 menores por 33 delitos y se adoptaron 68 medidas.