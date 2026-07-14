Galicia llega a los 40.000 beneficiarios del bono Coidado no fogar 

Alfonso Rueda, durante un acto en la Casa de Galicia en Madrid EFE

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este martes que Galicia alcanzó los 40.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar, una medida pionera puesta en marcha por la Xunta y única en España que sitúa a Galicia como un referente en la atención a la dependencia, y resaltó que desde el Gobierno gallego “queremos seguir coidando a xente que necesita coidados da mellor maneira posible, como merecen, e dunha maneira responsable”.

Así lo señaló después de visitar en su domicilio al beneficiario número 40.000 de esta ayuda universal, que permite que las personas dependientes puedan recibir cuidados en su hogar. El objetivo, como indicó Rueda, “é chegar a 50.000 beneficiarios antes do final da lexislatura”.

La Xunta impulsó esta ayuda pionera en 2024 para facilitar la atención de las personas dependientes en su entorno, pudiendo ser atendidas por sus allegados. De esta forma, se les concede de manera universal, independientemente de su nivel de renta y grado de dependencia, una ayuda económica de 5.000 euros al año.

Esta medida forma parte del compromiso de la Xunta con la atención a la dependencia y con un modelo de cuidados centrado en la libertad y que facilita que los mayores puedan escoger donde y cómo ser cuidados. Ahora mismo, Galicia es una de las comunidades autónomas líderes en el ratio de atención, con más de 97.000 personas recibiendo algún servicio o prestación: “Queremos seguir axudando aos dependentes e ás súas familias; necesítano, é a nosa obriga”, remató Rueda.