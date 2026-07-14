El plan de salud mental tendrá líneas específicas para la infancia

Dos sanitarios atienden a una menor en una consulta

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, defendió el compromiso de la Xunta con la salud mental, especialmente en la atención a la infancia y la adolescencia, durante una visita a las instalaciones de la Asociación de Padres y Madres de Niños y Niñas con Problemas Psicosociales (Aspaneps), en Ferrol, donde puso en valor la labor que desarrolla la entidad desde hace más de cuatro décadas.

“El compromiso con la salud mental es absoluto, es una prioridad para la Xunta de Galicia”, afirmó el conselleiro, quien avanzó que esa apuesta quedará reflejada en el nuevo plan de salud mental, cuya aprobación por el Consello da Xunta está próxima y que incluirá líneas estratégicas específicas dirigidas a la infancia y la adolescencia.

Gómez Caamaño reconoció “la extraordinaria labor” que desarrolla Aspaneps atendiendo a menores con dificultades de aprendizaje y trastornos de salud mental, así como a sus familias.

Mamografías

Por su parte, el Parlamento de Galicia, a través de su Comisión quinta de Sanidade, Política Social e Emprego, aprobó por unanimidad instar a la Xunta a ampliar el programa de cribado de cáncer de mama para reducir la edad de inicio de las mamografías a los 45 años.

Esta iniciativa, que nace de una proposición no de ley del grupo socialista aprobada con modificaciones, busca alinear la estrategia gallega con el acuerdo alcanzado en la Conferencia Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El texto aprobado contempla que el Gobierno gallego planifique, dentro de los presupuestos de 2027, la adaptación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) para garantizar la aplicación efectiva de esta ampliación una vez se adopte la decisión a nivel estatal.

Asimismo, el acuerdo unánime de los 17 diputados presentes incluye el impulso de campañas de información y sensibilización para fomentar la participación en los cribados y potenciar la detección precoz de esta enfermedad.

Incentivos para el personal sanitario

En la misma sesión, la Comisión sacó adelante, con los votos a favor del grupo popular y el rechazo de la oposición –nueve votos a favor, siete en contra y una abstención–, una demanda al Gobierno central para que aborde una reforma legal que regule los incentivos para el personal sanitario en puestos de difícil cobertura.

El objetivo de esta iniciativa es que dicha norma estatal regule el acceso a estas plazas mediante concurso de méritos. En concreto, reclama que se regulen de manera “específica y homogénea” los incentivos para estos profesionales. Por último, aprobó –con doce votos a favor y cinco abstenciones– una proposición no de ley del PP para instar a la Xunta a poner en marcha un servicio de orientación laboral por videollamada segura.

Este sistema, que contará con firma de documentación certificada, busca garantizar una atención homogénea en todo el territorio, con especial atención a las zonas rurales y de menor densidad poblacional, reduciendo desplazamientos y costes para los usuarios.