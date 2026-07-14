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Galicia

El CES pide a la Xunta "eficiencia" ante el aumento en la espera para operarse pese al incremento del gasto sanitario

Europa Press
14/07/2026 16:01
Varios profesionais sanitarios realizan unha cirurxía
Varios profesionais sanitarios realizan una cirurgía
Archivo El Ideal Gallego
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El Consello Económico e Social (CES) pide a la Xunta "reforzar las medidas de eficiencia del gasto sanitario y de capacidad organizativa y disponibilidad de recursos humanos y materiales para revertir" la situación de las listas de espera.

Así lo indica en el apartado de consideraciones de la memoria sobre la situación económica y social correspondiente al año 2025.

El texto, entregado este martes al presidente del Parlamento y publicado en la página web del CES, advierte del incremento en el tiempo medio de espera para las intervenciones quirúrgicas en 2025, y constata que en el caso de las consultas externas "se mantienen las especialidades de traumatología y oftalmología con el mayor número de personas en espera".

Esto, según advierte, a pesar de que en 2025 "se aprecia un nuevo esfuerzo en el incremento en el gasto sanitario público relacionado con la necesidad de reducir listas de espera y mejorar la capacidad hospitalaria y la atención primaria".

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Por eso ve "preciso reforzar las medidas de eficiencia del gasto sanitario y de capacidad organizativa y disponibilidad de recursos humanos y materiales para revertir esta situación, especialmente ante la dinámica demográfica derivada del envejecimiento poblacional de Galicia".

En lo tocante al sistema de dependencia, requiere "reforzar los equipos de valoración, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la coordinación entre servicios, con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera y garantizar una atención más rápida y eficaz".

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"Estancados"

En otro punto, la memoria, que, según ha destacado el presidente del CES, Manuel Pérez, salió adelante por unanimidad, advierte de que el número de facultativos de atención primaria se mantiene "estancado", con una media diaria de 2.434 profesionales.

Esta cifra, según avisa, es "insuficiente para cubrir las necesidades de una población con alta prevalencia de enfermedades crónicas". De ahí que el CES crea "necesario analizar las causas e incentivar la incorporación de nuevos médicos de familia, especialmente en el ámbito rural, para evitar que la sobrecarga asistencial derive en mayores tiempos de espera".

Trastornos mentales y suicidios

La memoria alerta también que la tasa de mortalidad en Galicia por trastornos mentales y del comportamiento es "muy superior a la media estatal" (57,3 por cada cien mil habitantes en Galicia, frente a los 37 de la media del Estado).

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"Desde el CES entendemos que es necesario analizar las causas de este diferencial y aplicar los mecanismos correctores necesarios para reducir esta brecha", destaca.

Avisa también de que "Galicia presenta una tasa de suicidios muy relevante (292 casos), que supera ampliamente la media estatal", por lo que entiende "necesario analizar las causas de este problema, así como reforzar los mecanismos de prevención y apoyo psicológico y facilitar el acceso rápido a la atención especializada, teniendo en cuenta las singularidades de las zonas rurales más aisladas".

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