Blanco agradece a los excapitanes marítimos de A Coruña y Vilagarcía de Arousa su "dedicación" y les desea "suerte"

Una imagen del nombramiento realizado por Pedro Blanco (2i), este lunes Cedida

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha agradecido a los excapitanes marítimos de A Coruña, Gonzalo Guillén, y Vilagarcía de Arousa, Juan Andrés Pérez, su "dedicación" y les desea "suerte" en su nueva etapa.

Tal y como ha trasladado la Delegación del Gobierno en una nota de prensa, ambos integrarán la Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes de Transporte. Allí, asumirán los cargos de presidente y consejero, respectivamente.

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En este contexto, Pedro Blanco les ha agradecido su dedicación a las costas gallegas durante sus años, "velando por el correcto funcionamiento del tráfico marítimo" en las rías de A Coruña y de Arousa.

Asimismo, les ha felicitado por su nombramiento y deseado "suerte" en la "importante tarea" que van a desarrollar a partir de ahora, "una labor que exige rigor, responsabilidad y compromiso con la ciudadanía y la verdad".

De la misma manera, Blanco ha dado bienvenida a Álvaro Vidal Casais, nuevo capitán marítimo de Vilagarcía de Arousa; y a Domingo Pose Edrera, que se incorpora en A Coruña. Además, les ha trasladado la "mano tendida" del Gobierno para seguir ahondando en la colaboración con las Capitanías Marítimas.