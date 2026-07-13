A Xunta impulsa a fabricación en Galicia de proxectos de defensa
A licitación de compra pública precomercial, dotada de 40 millóns, busca “novos socios estratéxicos”
A Xunta autorizou a compra pública precomercial para financiar acordos dentro da estratexia galega de seguridade, defensa e aeroespacio, cunha dotación de 40 millóns de euros, coa novidade de ter en conta que “a industrialización se faga na comunidade”.
Aprobouno o Consello da Xunta este luns, segundo destacou o presidente galego, Alfonso Rueda, para “apoiar” proxectos que supoñan a creación de “solucións pioneiras”. “Un dos criterios relevantes é que os proxectos aposten por fabricar en Galicia”, subliñou.
Pola súa banda, a conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, sinalou que esta licitación de compra pública precomercial, que vai estar dotada de 40 millóns, busca “novos socios estratéxicos cos que desenvolver tecnoloxías duais dentro da seguridade, a defensa e o aeroespacio”. Estas tecnoloxías duais son as que teñen aplicacións civís e no ámbito da seguridade e a defensa.
Segundo expuxo, o documento define uns retos “xenéricos” para as empresas que se presenten en consorcios, como a protección da poboación, as emerxencias, a protección civil, a xestión e vixilancia do litoral e o medio mariño, a ordenación do medio ambiente, o medio rural, as infraestruturas críticas, a ciberseguridade, a mobilidade, o tráfico e a loxística, así como a atención social en territorios dispersos, entre outros. Entre os retos “particulares” mencionou as plataformas non tripuladas, sistemas espaciais, comunicacións seguras e redes resilientes, microelectrónica, vixilancia marítima e redes de sensores.
En todo caso, segundo explicou Lorenzana, cada consorcio poderá formular o seu proxecto e a “novidade fundamental” desta compra pública precomercial é “esa idea de que a industrialización se faga na comunidade”.
“O que pretendemos é que o coñecemento permaneza no territorio, que as empresas galegas participen nesas cadeas de subministración e que o investimento desa capacidade produtiva permaneza na comunidade, transformando o coñecemento en capacidade industrial”, resaltou a conselleira.
Tras “un diálogo moi amplo” coa industria no que participaron 78 empresas, a Xunta identificou os retos tecnolóxicos e “construíuse unha convocatoria” adaptada ás necesidades e demandas, sostivo Lorenzana.
En canto ás fases, indicou que abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación, que finalizará o día 30 de setembro. Despois haberá un prazo de 25 días para a análise e a invitación a consorcios a facer unha reproposta; outros 15 días para expor as propostas finais e a Xunta conta con que o procedemento estea adxudicado o primeiro semestre de 2027.