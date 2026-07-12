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Galicia

Tres incendios forestales activos en Galicia han arrasado 230 hectáreas

Efe
12/07/2026 11:54
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Incendio de Nande en Laxe
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 Tres incendios forestales originados en Galicia han arrasado 230 hectáreas y este domingo son numerosos los medios terrestres y aéreos que trabajan en su control y apagado.

En la provincia de A Coruña son dos los fuegos, en Laxe el mayor, originado a las 21:55 horas de la noche del sábado en el lugar de Nande y para cuya extinción se han movilizado, de modo acumulado, dos técnicos, 13 agentes, 12 brigadas, otras tantas motobombas, 4 palas y dos unidades técnicas de apoyo.

No muy lejos, en Vimianzo, informa este domingo la Consellería de Medio Rural en su balance, hay otro incendio desde las 20:16 de ayer en el núcleo de Salto que afecta a 40 hectáreas y los medios que se han desplegado en la zona hasta ahora son 7 agentes, 10 brigadas, 8 motobombas, 1 pala y una unidad técnica de apoyo.

En la provincia de Lugo hay un fuego en Ribas de Sil, donde llegó a decretarse la situación dos, luego levantada, como medida preventiva por proximidad a las viviendas. Se declaró este fuego a las 18:22 del sábado en Soutordei y ya ha calcinado 90 hectáreas.

Allí han trabajado hasta el momento un técnico, 15 agentes, 20 brigadas, 15 motobombas, 3 palas, 5 helicópteros y 4 aviones.

Medio Rural solo informa en Galicia de aquellos incendios que afectan a al menos 20 hectáreas de superficie quemada.

Está a disposición de la ciudadanía el teléfono gratuito 085 para avisar en caso de incendios forestales, además de otro de carácter anónimo para denunciar posible actividad delictiva de este tipo, el 900 815 085.

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