La DGT inicia este lunes en Galicia una campaña de control sobre alcohol y drogas al volante

Fotografía de un control de la DGT El Ideal Gallego

La Dirección General de Tráfico (DGT) iniciará este lunes en Galicia una nueva campaña especial de control sobre la tasa de alcohol y presencia de drogas en conductores, que se extenderá hasta el próximo domingo, 19 de julio.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, la campaña tendrá un especial incidencia en las zonas de turismo y de ocio relacionadas con estas fechas, muchas de ellas en ámbito urbano, por lo que promoverá la implicación de los ayuntamientos y de sus policías locales.

Esta campaña es análoga a una realizada en julio del año pasado, que concluyó con 31.139 pruebas hechas en Galicia, de las cuales 928 arrojaron un resultado positivo en al menos una de las dos sustancias: 515 fueron en alcohol y 413 en drogas. A Coruña fue la provincia en la que más pruebas se realizaron, con 12.138 de alcohol (222 positivos) y 393 de drogas (205 positivos).

El objetivo de esta campaña es concienciar sobre los riesgos del consumo de estas sustancias al volante, que fue en 2024 el segundo factor concurrente más habitual en siniestros de tráfico. En base a los datos de la DGT recogidos, el alcohol estuvo presente en el 12 % de los siniestros de 2024; al mismo tiempo que fue factor concurrente en el 28 % de los siniestros de tráfico con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Además, el 29 % (218) de las personas conductoras fallecidas a las que se les hizo la prueba de alcoholemia (79 % del total) obtuvieron un positivo en la prueba realizada, lo que supone un aumento de un punto porcentual respecto al año 2023.

La DGT ha incidido en que el consumo de alcohol tiene graves efectos sobre la conducción y sobre la siniestralidad. "El aumento del tiempo de reacción, la subestimación de la velocidad, así como los problemas de visión y coordinación son consecuencias de la ingesta del alcohol", ha avisado. En este sentido, la campaña insiste en que la única tasa segura es 0,0 gramos por litro (g/l).