Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña vive su segunda tormenta de verano
Galicia

Las tormentas dejan este sábado más de 4.000 rayos en Galicia e importantes granizadas

Efe
11/07/2026 22:49

Las tormentas que este sábado han afectado principalmente al sur de A Coruña, centro y sur de la provincia de Lugo y al norte de Pontevedra han dejado más de 4.000 rayos, según los registros de MeteoGalicia, e importantes granizadas.

El adverso meteorológico ha afectado a dos grandes citas musicales en la comunidad, el Gozo Festival en Santiago que tuvo que interrumpirse como informó por redes la organización, y el Portamérica, en Portas (Pontevedra), donde los pedriscos de gran tamaño empezaron a caer justo antes del turno del cantante Xoel López.

Rayos sobre la ciudad, en una tormenta de verano

A Coruña se prepara para la segunda tormenta del verano

Más información

La Xunta ya había activado para esta jornada una alerta naranja por actividad eléctrica y precipitaciones que han sorprendido también a muchos bañistas que han abandonado rápidamente los arenales, como se ha podido ver en algunos vídeos ya virales.

Este domingo está activada la alerta naranja por lluvias en la Mariña lucense.

Te puede interesar

patricia fiesta con agua organizada por distrito mallos

El pequeño comercio crea diversión a lo grande
Redacción
Sábado de tormenta en el Atlantic Pride en una de las jornadas que contó entre otros con Zahara y Tu Peleas Como Una Vaca

Sábado de tormenta musical en un Atlantic Pride que llega este domingo a su fin
Julia Nóvoa
Vista aérea de la zona de Recinto Ferial

Hace 25 años | A Coruña se consolida como ciudad de servicios gracias al Recinto Ferial
Belen Cebey
Restos de vehículos calcinados en el municipio almeriense de Bédar

La Guardia Civil todavía busca posibles víctimas en el incendio de Almería
Agencias