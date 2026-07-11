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Galicia

La Xunta amplía al centro de Lugo la alerta naranja por tormentas activa en la provincia de A Coruña

Para este domingo activa también una alerta por el mismo fenómeno meteorológico en la Mariña lucense

Ep
11/07/2026 14:17
Tormenta en la noche del 24 de mayo sobre la ciudad de Vigo
Tormenta 
EFE
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La Xunta ha ampliado al centro de Lugo la alerta naranja prevista para esta tarde en toda la provincia de A Coruña por tormentas y lluvias y, además, ha activado otro aviso también de nivel naranja para este domingo en la Mariña lucense por el mismo fenómeno meteorológico.

Con el fin de garantizar la seguridad de los bienes y las personas, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, ha informado de la situación a través del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia a los ayuntamientos de las provincias afectadas; diputaciones, servicios provinciales y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y a los clubes náuticos, entre otros.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la alerta naranja de este sábado en la provincia de A Coruña y en el centro de Lugo, al igual que la prevista para este domingo desde primeras horas de la tarde en la Mariña lucense, supondrá tormentas acompañadas de fuertes rachas de viento y granizo, así como precipitaciones con acumulaciones de 30 mm en una hora.

Ante las fuertes lluvias se recomienda circular con precaución e informarse antes del estado de las carreteras, no atravesar zonas inundadas o que puedan llegar a inundarse y no aparcar en las riberas de los ríos.

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