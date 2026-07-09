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Galicia

SAIC destaca el "arranque exitoso" en Galicia y promete un futuro de "prosperidad" con empleos "de calidad"

Rueda ensalza que se abre "una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia" con un proyecto "llamado a transformar el futuro industrial"

Europa Press
09/07/2026 17:33
FERROL (ESPAÑA), 09/07/2026.- El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda (i) durante su visita este jueves en Ferrol al grupo automovilístico SAIC, que concluye la descarga de su primera remesa de 700 vehiculos, paso previo para concretar la construcción de su primera fábrica europea. EFE/ Kiko Delgado
Alfonso Rueda (i) durante su visita este jueves en Ferrol al grupo automovilístico SAIC
EFE
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El vicepresidente de la multinacional china SAIC, Wu Bing, ha destacado "el arranque exitoso" de su llegada a Galicia con el primer barco portavehículos que ha desembarcado 700 coches de MG en el puerto exterior de Ferrol.

En un acto en el puerto exterior con motivo de la recepción oficial a este primer buque portavehículos de SAIC, el vicepresidente del gigante chino ha prometido un futuro de "beneficio mutuo y crear prosperidad juntos" con sus "socios españoles y gallegos". "Es un momento histórico para Ferrol", valora.

Explica que esta primera descarga "ya ha generado muchos puestos de trabajo", por lo que "a medida que siga creciendo" habrá "más empleos de calidad". Resalta que se ofrecerá a los gallegos "una plataforma de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible".

Así, Wu Bing confía que esta alianza sea "como las olas del mar": "Fuerte, imparable y siempre hacia adelante".

SAIC construirá en el puerto exterior de Ferrol su primera planta de coches eléctricos en Europa, con la fabricación de 120.000 al año, y contará con un centro logístico en As Pontes, con una inversión de 200 millones de euros y la creación de 2.300 empleos. La previsión es que esté operativa antes de que termine 2028.

"Una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia"

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ensalza este 9 de julio como "un día muy importante" que se recordará como "el principio de muchas otras cosas durante muchos años". Subraya que se tata de la "primera imagen visible" de un proyecto industrial de "largo recorrido" "llamado a transformar el futuro industrial de Galicia".

Al respecto, Rueda resalta que "es un proyecto para toda Galicia" en el que se consolidará a esta comunidad como uno de los principales polos de automoción europea, en "una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia". "La Xunta hará todo lo posible para que esta sea una duración duradera y beneficiosa para las dos partes", asegura.

Recorrido por el barco 

El acto, que ha tenido traducción simultánea tras cada frase, ha contado con la presencia también de la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana; el subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el presidente de la patronal gallega, Juan Manuel Vieites; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, José Antonio Álvarez, así como altos cargos de SAIC, entre otros.

Previamente, las autoridades han realizado un recorrido por el barco, en donde el propio Alfonso Rueda ha jugado una partida de ping-pong con un miembro de la delegación de SAIC.

Además, ha tenido lugar una foto de familia con una estratégica colocación de coches que formaban las letras de MG a vista del dron que se encontraba en el cielo.

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