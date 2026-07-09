Los asistentes del Resurrection Fest identifican residuos de siete países y plásticos de hace más de 40 años en la costa gallega

Iron Maiden en concierto en el Resurrection Fest J.A.P.

Los primeros resultados de esta iniciativa impulsada por Universal Plastic junto al Resurrection Fest Estrella Galicia muestran cómo la participación de los asistentes genera información útil para comprender la contaminación plástica marina.

Durante los primeros días del festival, los participantes han completado tres limpiezas en las playas de Covas, Esteiro (Xove) y Area Longa. Se han identificado residuos procedentes de Arabia Saudí, Suecia, Turquía, Francia, China y España, además de materiales asociados a más de siete sectores industriales y un envase fabricado hace más de 40 años.

Estos primeros hallazgos revelan que la costa gallega conserva la huella de décadas de actividad humana y de corrientes marinas capaces de transportar residuos a miles de kilómetros de su lugar de origen.

"Cada residuo deja de ser solo un objeto abandonado cuando lo documentamos. Se convierte en una fuente de información que nos ayuda a reconstruir cómo viaja y evoluciona la contaminación plástica marina", explica Álvaro Bravo Hernández, CEO y cofundador de Universal Plastic.

Cada playa cuenta una historia diferente

Los datos muestran patrones distintos en cada ubicación.

En la playa de Covas, existe una elevada concentración de microplásticos, un tipo de contaminación difícil de identificar a simple vista por su tamaño menor a 5 milímetros, y clave para evaluar el estado ambiental del litoral.

En Esteiro (Xove), predominan los restos de artes de pesca y los residuos transportados por los ríos, una evidencia de que incluso las playas mejor conservadas reciben contaminación de forma constante.

La limpieza realizada en Area Longa ha permitido retirar más de 30 kilogramos de residuos plásticos e identificar materiales vinculados a más de siete sectores industriales. Destacan envases de marcas ampliamente conocidas y una botella de

Central Lechera Asturiana, fabricada entre las décadas de 1970 y 1980, un ejemplo de la extraordinaria persistencia del plástico en el medio marino.

Mucho más que una limpieza de playas

Cada recogida sigue un protocolo de registro que documenta la localización, el tipo de residuo, sus materiales, su posible procedencia y otros datos de interés científico mediante su aplicación móvil. Toda la información pasa a formar parte del Espacio de Datos de Contaminación Plástica Marina, desarrollado por Universal Plastic, e impulsado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública de España. Esta infraestructura integra información en una base única de conocimiento interoperable que facilita el análisis e intercambio de datos.

Un legado que continúa después del festival

La campaña permanecerá activa durante los próximos doce meses, invitando a asistentes, vecinos y organizaciones a seguir registrando limpiezas de playas mediante la tecnología que ofrece la empresa.

"Cada nueva limpieza amplía esta base de conocimiento. Tendremos una imagen mucho más precisa de cómo evoluciona la contaminación plástica en la costa gallega y contaremos con más información para orientar la investigación y la toma de decisiones”, añadió Bravo.

La participación ciudadana permitirá mantener vivo este conocimiento más allá del festival y contribuirá a mejorar el seguimiento de la contaminación plástica marina.