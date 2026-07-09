La PAU extraordinaria alcanza en Galicia un porcentaje de aprobado del 71,3%  

Un grupo de alumnos durante la pasada Pau en la Facultad de Filología de la UDC Quintana

El 71,3% de los alumnos que la semana pasada participaron en la parte obligatoria de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia consiguió aprobar. Un porcentaje que supera levemente el del año pasado, que fue del 70,9%.

En concreto, según los datos ofrecidos este jueves por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), han superado las pruebas 1.302 estudiantes de los 2.753 que participaron en la parte obligatoria. El nivel de participación ha sido del 94,35%.

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Cabe recordar que a la convocatoria extraordinaria, celebrada la semana pasada, concurrieron aquellos estudiantes que, o no aprobaron la ordinaria, o terminaron Bachillerato tras las recuperaciones.

Desde este momento, pueden consultar sus calificaciones en la aplicación 'Nerta' y, a continuación, se abrirá un plazo de unos días para reclamar, si así lo consideran. Finalmente, las notas definitivas se harán públicas el próximo 16 de julio.