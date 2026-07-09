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Galicia

La PAU extraordinaria alcanza en Galicia un porcentaje de aprobado del 71,3%  

Las notas definitivas se conocerán el 16 de julio

Europa Press
09/07/2026 19:07
quintana. Pau en la facultad de filologÃ­a de la UDC. alumnos, inhibidores y trÃ¡fico
Un grupo de alumnos durante la pasada Pau en la Facultad de Filología de la UDC
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El 71,3% de los alumnos que la semana pasada participaron en la parte obligatoria de la convocatoria extraordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Galicia consiguió aprobar. Un porcentaje que supera levemente el del año pasado, que fue del 70,9%.

En concreto, según los datos ofrecidos este jueves por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), han superado las pruebas 1.302 estudiantes de los 2.753 que participaron en la parte obligatoria. El nivel de participación ha sido del 94,35%.

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Cabe recordar que a la convocatoria extraordinaria, celebrada la semana pasada, concurrieron aquellos estudiantes que, o no aprobaron la ordinaria, o terminaron Bachillerato tras las recuperaciones.

Desde este momento, pueden consultar sus calificaciones en la aplicación 'Nerta' y, a continuación, se abrirá un plazo de unos días para reclamar, si así lo consideran. Finalmente, las notas definitivas se harán públicas el próximo 16 de julio.

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