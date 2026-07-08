Un tren que cubre la línea Madrid-Santiago sufre una incidencia en O Irixo y provoca retrasos en otros servicios

Fotografía de archivo de un tren Avlo

Un tren Avlo que cubre la línea entre Madrid-Chanmartín y Santiago de Compostela ha sufrido una incidencia en O Irixo (Ourense), al quedar enganchado en pantógrafo a la catenaria, lo que provoca retrasos en otros servicios.

Según han informado a Europa Press fuentes de Adif, la incidencia tuvo lugar a las 10,35 horas, momento desde el que los pasajeros permanecen a bordo del convoy, a la espera de que puedan hacer trasbordo a otro tren que los llevará al destino.

El fallo, según han indicado estas fuentes, provoca retrasos en la línea de altas prestaciones entre Ourense y Santiago, toda vez que el tren averiado ocupa una vía y el resto de convoyes son desviados por la otra.