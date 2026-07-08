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Galicia

Rueda avanza 1.800 nuevas plazas en residencias de mayores desde septiembre

El plan de residencias incluye tres proyectos en A Coruña  

Efe
08/07/2026 20:43
El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio
El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio
Xoán Rey (Efe)
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El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado este jueves la puesta en marcha de un nuevo plan de residencias, que sumará 1.800 nuevas plazas públicas y que comenzará su desarrollo en septiembre.

En concreto, el Gobierno gallego puso en marcha más de 700 nuevas plazas públicas en veinticuatro residencias y centros de día, dentro del plan de inversiones en centros de mayores de la comunidad.

A estas plazas, hay que sumar otras 1.800 dentro del nuevo plan de residencias, que comenzará a desarrollar la Xunta en el mes de septiembre.

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El plan de inversiones, dotado con 18,5 millones de euros de fondos europeos, ha permitido a la Xunta desarrollar 24 proyectos: 16 en la provincia de Ourense, tres en A Coruña y en Pontevedra y dos, en la provincia de Lugo.

"La gran mayoría de las obras ya están rematadas o a punto de acabar e implicarán ampliar la red pública con 700 nuevas plazas, de las cuales 134 corresponden a centros de día y 569 en residencias", ha abundado el titular de la Xunta, quien ha garantizado el compromiso de la Xunta para seguir ampliando la red autonómica con el reto de "devolver" a los mayores "todo lo que nos dieron".

En declaraciones a los medios durante una visita realizada a la residencia de Piñor (Ourense), Rueda ha explicado que estas nuevas plazas permitirán "garantizar la mejor atención a las personas mayores para que puedan envejecer con dignidad" y tengan así la oportunidad de vivir en una residencia "cerca de casa".

Con ello, la Xunta ha subrayado su apoyo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a la hora de “dar servicios al rural” y ayudar a fijar población.

Dentro de las medidas puestas en marcha, también ha destacado otras iniciativas como el Bono Coidado no Fogar -dirigido a dependientes que reciben atención en su domicilio -y que suma ya unos 40.000 usuarios-, o las 150 Casas do Maior, que sumarán diez más en 2027.

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