Rueda avanza 1.800 nuevas plazas en residencias de mayores desde septiembre

El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio Xoán Rey (Efe)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha avanzado este jueves la puesta en marcha de un nuevo plan de residencias, que sumará 1.800 nuevas plazas públicas y que comenzará su desarrollo en septiembre.

En concreto, el Gobierno gallego puso en marcha más de 700 nuevas plazas públicas en veinticuatro residencias y centros de día, dentro del plan de inversiones en centros de mayores de la comunidad.

A estas plazas, hay que sumar otras 1.800 dentro del nuevo plan de residencias, que comenzará a desarrollar la Xunta en el mes de septiembre.

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El plan de inversiones, dotado con 18,5 millones de euros de fondos europeos, ha permitido a la Xunta desarrollar 24 proyectos: 16 en la provincia de Ourense, tres en A Coruña y en Pontevedra y dos, en la provincia de Lugo.

"La gran mayoría de las obras ya están rematadas o a punto de acabar e implicarán ampliar la red pública con 700 nuevas plazas, de las cuales 134 corresponden a centros de día y 569 en residencias", ha abundado el titular de la Xunta, quien ha garantizado el compromiso de la Xunta para seguir ampliando la red autonómica con el reto de "devolver" a los mayores "todo lo que nos dieron".

En declaraciones a los medios durante una visita realizada a la residencia de Piñor (Ourense), Rueda ha explicado que estas nuevas plazas permitirán "garantizar la mejor atención a las personas mayores para que puedan envejecer con dignidad" y tengan así la oportunidad de vivir en una residencia "cerca de casa".

Con ello, la Xunta ha subrayado su apoyo a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes a la hora de “dar servicios al rural” y ayudar a fijar población.

Dentro de las medidas puestas en marcha, también ha destacado otras iniciativas como el Bono Coidado no Fogar -dirigido a dependientes que reciben atención en su domicilio -y que suma ya unos 40.000 usuarios-, o las 150 Casas do Maior, que sumarán diez más en 2027.