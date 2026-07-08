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Galicia

La Xunta mantiene la alerta amarilla por calor este jueves en el interior de A Coruña 

Asimismo, en el interior de Pontevedra y la montaña de Ourense 

Efe
08/07/2026 20:00
Los arenales coruñeses se llenaron este lunes de Pascua
Una imagen de los arenales coruñeses 
Patricia G. Fraga
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La Xunta mantendrá este jueves la alerta amarilla por calor en las zonas del interior de A Coruña, interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense.

Así lo ha decidido según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos las altas temperaturas.

En concreto, en el interior de A Coruña los ayuntamientos afectados por esta alerta son: Ames, Aranga, Arzúa, A Baña, Boimorto, Boqueixón, Brión, A Capela, Coirós, Curtis, Frades, Irixoa, Melide, Mesía, Monfero, Negreira, Ordes, Oroso, O Pino, As Pontes de García Rodríguez, Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Sobrado, As Somozas, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra y Vilasantar.

Una persona se intenta refugiar del calor en A Coruña

El Hospital de A Coruña detecta un aumento de complicaciones por el calor en pacientes con patologías

Más información

Del interior de Pontevedra, la alerta amarilla implica a Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Mientras, de la montaña de Ourense las localidades afectadas por este episodio son: O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Para elaborar el mapa de riesgos para la salud provocados por las altas temperaturas, la Consellería de Sanidade tiene en cuenta los datos registrados por Meteogalicia y por Meteosalud.

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