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Galicia

Caos en la conexión ferroviaria entre Madrid y Galicia: "Llevamos horas parados y aquí nadie sabe nada"

Una incidencia en una catenaria provocó el corte de una de las vías a la altura de O Irixo, en Ourense, a las 10.00 horas de este miércoles

Dani Sánchez
Dani Sánchez
08/07/2026 19:30
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Una multitud de viajeros colapsa la estación de tren de Ourense
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No está siendo el mejor mes para aquellos que han preferido darle prioridad para sus desplazamientos al transporte ferroviario en Galicia. Y es que, al 'apagón' total en la estación de A Coruña -con motivo de las obras de la intermodal-, este miércoles se les ha sumado un nuevo contratiempo a los viajeros que ha desatado el caos: el corte de la circulación con Madrid. En este caso, la incidencia se debió a un fallo en la catenaria de la vía, que provocó daños en el pantógrafo de varios convoyes que, pasadas las 10.00 horas de este miércoles, circulaban por O Irixo, en la provincia de Ourense.

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Diez trenes de A Coruña cambian de hora por las obras en la estación

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Según explicó Renfe, esta incidencia provocó un fallo en la tensión eléctrica y obligó, desde primera hora de la mañana, a cortar una de las vías en el corredor de altas prestaciones entre Santiago y Ourense. Lo que ha generado demoras en las demás conexiones entre la comunidad gallega y la capital española. El primero de ellos lo registró el Avlo 04494, que debía partir antes a las 10.50 horas desde Santiago y, aunque los pasajeros ya se encontraban sentados en sus vagones, finalmente tuvieron que bajar para que el tren pudiese ir a la ciudad de As Burgas y recoger a pasajeros afectados por la incidencia.

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Pantalla con las conexiones demoradas, en la estación de Ourense
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Mismo procedimiento

Al estar cortada una de las vías, este suceso se repitió, todavía en las últimas horas de la tarde. En el caso de los pasajeros que emprendían viaje a Madrid desde A Coruña, viajar por carretera desde la urbe herculina hasta la capital compostelana no fue el mayor de los problemas. Uno de los viajeros afectados durante esta tarde fue Pedro López. En su caso, el convoy debía partir a las 14.37 desde Santiago y, tras varias horas de desconocimiento, fue trasladado junto a los otros pasajeros por carretera a Ourense, donde aún desconocen cuándo llegarán a Madrid. "Llevamos horas parados y aquí nadie sabe nada. En Ourense no se puede ni estar, está siendo horrible", afirma.

No obstante, este suceso no cogió por sorpresa a los que, a menudo, suelen viajar a la capital sobre vías. Y es que, el pasado jueves, ya estuvo cortada durante varias horas la circulación ferroviaria entre Galicia y la meseta. De nuevo, un fallo en la catenaria provocó grandes demoras en los siguientes desplazamientos.

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Decenas de viajeros aguardan por su tren, en la estación de Ourense
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Un operario supervisa la zona acotada para los buses, este martes, en la estación de tren de A Coruña

El 'apagón' parcial marca el inicio del caos en la estación de tren de A Coruña

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