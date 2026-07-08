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Galicia

Aparece el cadáver de un hombre de 50 años en el río Arenteiro

Ep
08/07/2026 14:39
Emergencias 112
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El cuerpo sin vida de un hombre de 50 años ha sido hallado en la mañana de este miércoles flotando en el río Arenteiro, en O Carballiño. En la zona fueron localizados aperos de pesca.

Según ha informado el CIAE 112 Galicia, fue un particular quien dio el avio sobre las 10,30 horas y señaló que había visto un cadáver flotando en este río.

Al punto se han desplazado los bomberos, que trabajaron para recuperar el cuerpo, que fue trasladado al Complexo Hospitalario Universitario de Ourense para la realización de la autopsia.

Por el momento se desconocen las causas que rodean el suceso, que está siendo investigado por la Guardia Civil.

Al punto se han desplazado los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, el Servizo Municipal de Protección Civil, así como la Guardia Civil.

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