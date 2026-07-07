La presidenta del Supremo, sobre las críticas a jueces: "Debilita la utilidad de las instituciones"

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante un acto en Ávila EFE

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha lamentado las críticas a la labor judicial y ha advertido que las mismas "debilitan la utilidad de las instituciones".

En la apertura de la XXVIII Escuela de Verano del Poder Judicial, que se celebra en el Pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña), ha insistido en que "son los jueces independientes los que hacen que el Estado de Derecho sea una realidad". Por ello, ha apelado a "evitar caer en críticas que minen la independencia del Poder Judicial", al tiempo que ha pedido "respeto" a la labor Judicial.

Mientras, ha reivindicado la necesaria "formación continua" adaptada a "las nuevas realidades" por parte de magistrados y jueces. "Es esencial para una justicia de calidad", ha expuesto para apelar, por otra parte, al "uso responsable" de herramientas como la Inteligencia Artificial ante los riesgos que supone, ha dicho, en el ámbito ético.

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"Es útil al servicio de los jueces pero nunca podrá sustituir el trabajo del juez independiente", ha recalcado para insistir en la importancia de su papel y también de una labor "alejada del ruido político". "Un servicio a los ciudadanos basado en la defensa de los valores constitucionales", ha apostillado.