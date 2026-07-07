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Galicia

Aprobada la creación de 19 nuevas plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia

Europa Press
07/07/2026 17:12
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
German Barreiros
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El Consejo de Ministros aprobó este martes la creación de 19 plazas de jueces y siete de fiscales en Galicia, con lo que la plantilla judicial crece 5,2% y la fiscal un 4,5%.

El Gobierno destaca que se trata de la mayor creación de plazas judiciales en un solo año de la historia en esta comunidad. De hecho, indica que se crean casi tantas plazas como en la última década (en ese tiempo se crearon 21 en total).

En concreto, de las 19 nuevas plazas de jueces para Galicia, 13 son para tribunales de instancia (TI), cuatro para las audiencias provinciales de Pontevedra, Vigo y A Coruña y dos son de adscripción territorial, movibles en función de las cargas de trabajo. Entre los tribunales de instancia que se verán reforzados están los de A Coruña, Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

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Por su parte, la creación de siete plazas de fiscales en Galicia supone una ampliación de la planta fiscal del 4,5% en esta comunidad.

En toda España

En toda España, el Ejecutivo estatal crea 700 plazas de jueces y fiscales. En concreto, a través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (+ 8,5%).

Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra, según apunta, también es inédita: en los últimos 15 años nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año.

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de "hito histórico" y ha sostenido que "nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización".

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