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Galicia

La Xunta autoriza por 48 millones la compra de medicamentos de última generación para cáncer de mama y ovario


Europa Press
06/07/2026 17:27
Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de este lunes
Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de este lunes
EFE
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El Consello da Xunta ha autorizado por casi 48 millones de euros la compra de medicamentos de última generación para luchar contra el cáncer de mama y de ovario.

Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Una adquisición que se enmarca en su apuesta por estar "siempre a la vanguardia" en los tratamientos que se ofrecen en los hospitales públicos.

Por una parte, se ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco, de anticuerpos monoclonales y conjugados para tratar el cáncer de mama en el conjunto de centros hospitalarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Todo ello, con una inversión de 35.927.636 euros.

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Según ha destacado Rueda, este tipo de tratamientos supone "un gran avance respecto a la quimioterapia" convencional, al permitir una administración que combate directamente las células tumorales y al resultar "potencialmente menos tóxica" para las pacientes.

El contrato, con una duración inicial de un año y una posible ampliación por 12 meses más, se distribuye en cinco lotes e incluye la compra de los fármacos Trastuzumab emtansina, Trastuzumab deruxtecán, Pertuzumab y Sacituzumab govitecán.

También, el Consello da Xunta ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco y por 11.774.480,61 euros, de la suministración sucesiva de tres tipos de medicamentos inhibidores de la polimerasa para pacientes con cáncer de ovario o de mama de los centros del Sergas.

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En este caso, se dividirá en tres lotes, uno por cada tipo de medicamento, y tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga hasta dos años como máximo. Los fármacos Olaparib, Niraparib y Rucaparib están indicados para mujeres con cáncer de ovario, y Olaparib, adicionalmente, también para el tratamiento de cáncer de mama con mutaciones en los genes BRCA 1 o BRCA 2.

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