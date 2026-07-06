La Xunta autoriza por 48 millones la compra de medicamentos de última generación para cáncer de mama y ovario

Alfonso Rueda, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello de este lunes EFE

El Consello da Xunta ha autorizado por casi 48 millones de euros la compra de medicamentos de última generación para luchar contra el cáncer de mama y de ovario.

Así lo ha anunciado el presidente autonómico, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior a la reunión semanal de su Ejecutivo. Una adquisición que se enmarca en su apuesta por estar "siempre a la vanguardia" en los tratamientos que se ofrecen en los hospitales públicos.

Por una parte, se ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco, de anticuerpos monoclonales y conjugados para tratar el cáncer de mama en el conjunto de centros hospitalarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas). Todo ello, con una inversión de 35.927.636 euros.

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Según ha destacado Rueda, este tipo de tratamientos supone "un gran avance respecto a la quimioterapia" convencional, al permitir una administración que combate directamente las células tumorales y al resultar "potencialmente menos tóxica" para las pacientes.

El contrato, con una duración inicial de un año y una posible ampliación por 12 meses más, se distribuye en cinco lotes e incluye la compra de los fármacos Trastuzumab emtansina, Trastuzumab deruxtecán, Pertuzumab y Sacituzumab govitecán.

También, el Consello da Xunta ha autorizado la contratación, mediante acuerdo marco y por 11.774.480,61 euros, de la suministración sucesiva de tres tipos de medicamentos inhibidores de la polimerasa para pacientes con cáncer de ovario o de mama de los centros del Sergas.

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En este caso, se dividirá en tres lotes, uno por cada tipo de medicamento, y tendrá una duración de un año, con posibilidad de prórroga hasta dos años como máximo. Los fármacos Olaparib, Niraparib y Rucaparib están indicados para mujeres con cáncer de ovario, y Olaparib, adicionalmente, también para el tratamiento de cáncer de mama con mutaciones en los genes BRCA 1 o BRCA 2.