Galicia recibe un impulso a la movilidad eléctrica para implantar 38 nuevos puntos de recarga

Los puntos de recarga crecen en la comunidad gallega Archivo El Ideal Gallego

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha puesto en valor este lunes el impulso a la movilidad eléctrica en la comunidad, donde se han otorgado 9 millones de euros en ayudas para la implantación de 38 nuevos puntos de recarga.

Esta inversión se realiza en el marco de la primera convocatoria del programa Moves Corredores de Recarga, y Pedro Blanco ha destacado la repercusión de este plan en Galicia, que es la tercera Comunidad Autónoma en la que más proyectos se llevarán a cabo.

Según ha subrayado el delegado, actuaciones de este tipo favorecen una transición hacia un modelo de transporte más sostenible, "fruto del compromiso del Gobierno con la descarbonización y el medio ambiente".

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Por provincias, se financiarán 18 puntos de recarga en A Coruña, con una inversión de 4,3 millones de euros; otros 8 puntos en Pontevedra, con 1,9 millones de inversión; 7 puntos en Lugo por 1,7 millones; y 5 puntos de recarga en Ourense, con una inversión de algo más de un millón de euros.

En esta convocatoria se financian 341 proyectos en toda España, entre repotenciaciones de estaciones ya existentes y estaciones de nueva creación, con potencias disponibles mínimas de 300-400 kW por estación, según el tipo de red de carreteras. En total, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destina 97 millones de euros a esta medida.

Desde la puesta en marcha de Moves, el Gobierno central ha movilizado más de 3.000 euros para impulsa la movilidad eléctrica, permitiendo la adquisición de más de 204.900 vehículos eléctricos, la instalación de 160.000 puntos de recarga y el desarrollo de proyectos innovadores destinados a acelerar la descarbonización.