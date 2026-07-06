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Galicia

A Xunta destina 86,7 millóns a 400 obras en 364 colexios este verán

Ep
06/07/2026 14:16
El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa el 22 de junio
El presidente gallego, Alfonso Rueda, en rueda de prensa 
Xoán Rey (Efe)
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A Xunta destinará 86,7 millóns de euros a un total de 400 obras de reforma en 364 colexios durante este verán. 

Diso informou o presidente do Gobierno galego, Alfonso Rueda, tras o Consello deste luns no que se deu luz verde a esta actuación nun de cada tres centros escolares públicos de Galicia. 

Por unha banda, uns 80 millóns resérvanse para 61 obras de "gran envergadura", as cales Rueda indica que non se van a terminar no verán de forma xeral. 

O resto serán máis de 300 actuacións cuns 7 millóns de euros para obras menores, as cales si se prevén completar en período estival. 

Ademais, Alfonso Rueda sinalou que haberá 369 millóns destinados para o plan de arquitectura pedagóxica que inclúe a construción de novos centros. 

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