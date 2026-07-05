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Galicia

La Xunta presentará una serie audiovisual sobre el eclipse con diez investigadores

Participan en el seriado las expertas de la UDC: Minia Manteiga y Verónica Chobanova  

Redacción
05/07/2026 19:13
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Una imagen del día en que el sol estuvo a la misma altura que estará el 12 de agosto 
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La Xunta ha avanzado que intensificará la divulgación del eclipse del próximo 12 de agosto con una serie de piezas informativas protagonizadas por 10 investigadores.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, se trata de científicos de las universidades gallegas y de organismos de investigación que participan en esta campaña a través de breves piezas explicativas para acercar sus conocimientos sobre este fenómeno.

Así, entre las personalidades que participarán se encuentran expertos en áreas como la Física, la Bioarqueología Ambiental, la Astronomía, la Óptica y la Fisiología, entre otras.

Con esta iniciativa, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ampliará la campaña de divulgación del eclipse, en el que Galicia tendrá un protagonismo destacado debido a su situación geográfica.

Las piezas informativas 

El catedrático de Electromagnetismo de la Facultad de Física de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Jorge Mira, inaugura esta serie audiovisual con una explicación general sobre la importancia del eclipse, su planificación para poder observarlo y consejos para proteger la vista.

A continuación, será el turno de la investigadora Oportunius en el Cretus (Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales) de la USC, Olalla López-Costas, que explicará el significado simbólico de los eclipses en la Antigüedad.

Por su parte, la catedrática de Astronomía Espacial en la Universidad de A Coruña (UDC), Minia Manteiga abordará en esta serie por qué se producen los eclipses. La acción divulgativa continúa con el director del Igfae (Instituto Galego de Física de Altas Energías) de la USC, Carlos Salgado, quien relacionará las condiciones del eclipse con el Big Bang.

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De seguido, Andrea Rodríguez, investigadora posdoctoral de la Xunta en el Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), centrará su intervención en la comprensión de los eclipses en diferentes culturas.

A continuación, Begoña Nicolás, profesora ayudante doctora de Astronomía y Astrofísica del Departamento de Matemática Aplicada de la USC, describirá las condiciones necesarias para que se produzcan este tipo de eclipses. La relación entre estos fenómenos y la Teoría de la Relatividad de Albert Einstein será uno de los ejes de la investigadora posdoctoral Ramón y Cajal de la Universidad de A Coruña (UDC) y experta en Física de Partículas, Verónica Chobanova.

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Por su parte, la catedrática de Astronomía y Astrofísica del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Vigo (UVigo) y profesora de la Facultad de Biología, Ana Ulla, abordará la sucesión de eclipses prevista para los próximos años; José Ramón Salgueiro, catedrático del Departamento de Física Aplicada de la UVigo, explicará las medidas de protección necesarias para observar el eclipse desde la Óptica.

Finalmente, Mercedes Camiña, profesora del Departamento de Fisiología de la Facultad de Veterinaria de la USC, describirá cómo afectan los eclipses a los animales.

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