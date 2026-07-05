Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Galicia registra en los primeros días de julio seis muertes atribuibles al calor

Se estima que en junio, en Galicia se produjeron 88 muertes asociadas al calor 

Europa Press
05/07/2026 18:02
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados
Germán Barreiros
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Instituto de Salud Carlos III ha cifrado en 153 las muertes atribuidas a altas temperaturas durante los primeros días de julio, concretamente desde el 1 al 4 de julio de 2026, lo que supone un 59,3% menos (223 fallecimientos menos) que durante el mismo periodo de 2025. En Galicia esta cifra se sitúa en seis muertes vinculadas a esta causa durante este período de tiempo.

Según las cifras del sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), durante los cuatro primeros días de 2025 se produjeron 376 muertes relacionadas con altas temperaturas, casi 100 personas por día, mientras que este año se han producido 51 el día 1; 36 el día 2 y 33 tanto el día 3 como el 4.

Por su parte, en junio de 2026 se han cifrado, en toda España, en 937 las muertes asociadas al calor. Las cifras más cercanas a esta se produjeron en los meses de junio de 2022 y 2017, con 828 y 1.000 defunciones, respectivamente.

Gente caminando por el Paseo Marítimo de A Coruña

La Xunta mantendrá este domingo la alerta roja por episodio de calor en 120 municipios

Más información

Los registros históricos que ha recabado el sistema MoMo han evidenciado una gran variabilidad en la mortalidad asociada al calor en el mes de junio durante el último lustro. Así, en junio de 2025 se contabilizaron 380 muertes atribuibles al exceso de temperatura en el territorio nacional, mientras que en el mismo mes de 2024 la cifra se situó en 32 fallecimientos, estimaciones que, a su vez, contrastan con los 142 decesos que se reportaron en junio de 2023.

De este modo, los datos de este año han multiplicado casi por tres las muertes registradas el año anterior y han superado ampliamente las estadísticas de los ejercicios precedentes.

Los coruñeses sufrieron durante todo este fin de semana temperaturas superiores a los 30 grados

A Coruña se abona a los 30 grados (o más)

Más información

Más detalles 

Durante junio, la mayoría de muertes se produjeron en los últimos días del mes, siendo el día 25 el día con más muertes. En cuanto al perfil de los fallecidos, 366 fueron hombres y 571, mujeres. La gran mayoría tenía más de 65 años (940) y, de estos, 632 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en junio en Galicia se produjeron 88 muertes asociadas al calor. Mientras que el País Vasco registró la mayor cantidad (153), seguida de Cataluña, con 127, Castilla y León (90), Comunidad de Madrid (93) y Galicia (88).

El organismo público ha recordado que el sistema de estimación MoMo no realiza un recuento directo de muertes clínicas o certificadas por golpe de calor, sino que ha desarrollado una aproximación estadística.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Casi 16.000 personas más podrían percibir una prestación por dependencia en Galicia
Europa Press
Imaxe promocional do Xabarín Club

Tributo ao Xabarín Club no festival Rúa Ext-Cénica de Oleiros
Noelia Díaz
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

La Xunta presentará una serie audiovisual sobre el eclipse con diez investigadores
Redacción
Las altas temperaturas llevaron a mucha gente a las playas para refrescarse

A Coruña se despide este lunes del calor abrasante
Dani Sánchez