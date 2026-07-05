Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Galicia

Casi 16.000 personas más podrían percibir una prestación por dependencia en Galicia  

La lista de espera podría reducirse en un 62%  con esta nueva financiación

Europa Press
05/07/2026 19:25
Una mujer asiste a una persona con dependencia 
Archivo El Ideal Gallego 
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Gobierno central prevé que, a finales de 2027, 15.900 personas más reciban una prestación por dependencia en Galicia con la nueva financiación estatal, cifra que supone un aumento del 16,64% respecto a 2025, "y una cifra total de 111.700 personas atendidas dentro del sistema".

Así lo informa en un comunicado en el que señala que Galicia podría reducir en un 62% sus listas de espera en dependencia con esta nueva financiación. En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Galicia caerá en casi 800 personas, al tiempo que se incrementará en 15.900 el número de personas que entran en el sistema.

Pedro Sánchez

Sánchez anuncia la mayor inversión en dependencia que superará los 7.200 millones en 2027

Más información

Esta previsión la hace en base a las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia. "Este 62,30% se traduce en que, en solo un año y medio, Galicia podría conseguir que 800 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia", sostiene.

Según estas mismas estimaciones, "a finales de 2027, Galicia dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 15.900 personas más reciban una prestación por dependencia", recalca sobre unas nuevas estimaciones realizadas en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada.

Galicia, la comunidad en la que menos dependientes fallecen esperando prestación

Más información

"Y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de las comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio". Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio "y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los Ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027", explica.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Infoveritas

Es falso que los terremotos de Venezuela fueran causados por el proyecto HAARP
Info Veritas
El ideal gallego

Casi 16.000 personas más podrían percibir una prestación por dependencia en Galicia
Europa Press
Imaxe promocional do Xabarín Club

Tributo ao Xabarín Club no festival Rúa Ext-Cénica de Oleiros
Noelia Díaz
El sol estuvo a la misma altura que el día señalado

La Xunta presentará una serie audiovisual sobre el eclipse con diez investigadores
Redacción