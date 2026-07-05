Casi 16.000 personas más podrían percibir una prestación por dependencia en Galicia  

Una mujer asiste a una persona con dependencia Archivo El Ideal Gallego

El Gobierno central prevé que, a finales de 2027, 15.900 personas más reciban una prestación por dependencia en Galicia con la nueva financiación estatal, cifra que supone un aumento del 16,64% respecto a 2025, "y una cifra total de 111.700 personas atendidas dentro del sistema".

Así lo informa en un comunicado en el que señala que Galicia podría reducir en un 62% sus listas de espera en dependencia con esta nueva financiación. En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales estima que, a final de 2027, la lista de espera de la dependencia en Galicia caerá en casi 800 personas, al tiempo que se incrementará en 15.900 el número de personas que entran en el sistema.

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Esta previsión la hace en base a las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia. "Este 62,30% se traduce en que, en solo un año y medio, Galicia podría conseguir que 800 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia", sostiene.

Según estas mismas estimaciones, "a finales de 2027, Galicia dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 15.900 personas más reciban una prestación por dependencia", recalca sobre unas nuevas estimaciones realizadas en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada.

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"Y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de las comunidades autónomas para la gestión de la dependencia en cada territorio". Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio "y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los Ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027", explica.