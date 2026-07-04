La Xunta pone en valor el Carné +65 y la Tarjeta Bienvenidas por ser "referentes" de apoyo a familias y mayores

La conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, durante su visita a la residencia de mayores José Otero el pasado mes de febrero Archivo El Ideal Gallego

La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, ha puesto en valor el Carné +65 y la Tarjeta Bienvenida, por consolidarse como un "referente" en las políticas públicas de apoyo a las familias y de fomento del envejecimiento activo.

Tal y como ha trasladado el Gobierno gallego en una nota de prensa, García visitó este sábado la Librería Ler, desde donde destacó que el Gobierno autonómico destina anualmente cerca de 32 millones de euros a la Tarjeta Bienvenida, una ayuda directa a los padres con una cuantía media de 1.200 euros durante el primer año de vida del hijo o hija.

Dicha cantidad se duplica para el tercer hijo y los sucesivos, y se incrementa un 25% para las familias que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, la ayuda puede extenderse hasta los cuatro años de vida del menor en aquellos hogares especialmente vulnerables.

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También, se ha referido al Carné +65, remarcando que gracias a este programa son "muchas" las personas mayores que disfrutan de descuentos y ventajas en servicios de salud y bienestar, hostelería o actividades culturales.

Concretamente, ha precisado que en estos momentos ya son cerca de 1.000 los establecimientos adheridos en toda Galicia en los que puede utilizarse este carné.

Convenio con Amicos

También, la titular de Política Social ha firmado este sábado un convenio de colaboración con la Asociación Amicos para impulsar la modernización digital en la atención a personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis y daño cerebral.

La conselleira visitó la sede de la entidad, donde explicó que, con este acuerdo, la Xunta aportará 600.000 euros para financiar la adquisición de equipamiento tecnológico y digital destinado a mejorar la autonomía y la inclusión de las personas con discapacidad.

Así, la asociación podrá incorporar robótica aplicada a las terapias de rehabilitación y actualizar las salas multisensoriales, entre otros aspectos.

A mayores, la sinergia permitirá equipar la ampliación del hogar residencial de la entidad, que ofrece atención constante y especializada tanto a las personas residentes como a sus familias.

Durante su visita, García pudo probar junto a los usuarios de la entidad uno de estos equipos de estimulación, que consisten en unas gafas de realidad virtual.