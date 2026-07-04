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Galicia

Feijóo presentará el sábado 18 de julio  los candidatos a las municipales

Europa Press
04/07/2026 20:45
Feijóo saluda a sus simpatizantes durante la romería de O Pino
Feijóo saluda a sus simpatizantes durante la pasada romería de O Pino
EFE
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El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará el sábado 18 de julio en un acto en Santiago de Compostela de presentación de candidatos a las elecciones municipales que tendrán lugar en mayo de 2027, tal y como han confirmado fuentes consultadas. 

Precisamente, esta semana, la alcaldesa de Valencia y líder del PP en la ciudad, Mª José Catalá, trasladó a los medios que el partido ya tiene un "cronograma fijado" para la elección de candidatos a las elecciones de 2027.

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La regidora destacó que el 18 de julio los aspirantes de las capitales de provincia de toda España se trasladarían a Santiago para un acto de nombramiento oficial de sus candidatos.

Todo ello en unas declaraciones en las que también se mostró convencida de que, durante las próximas semanas, el PP despejaría "con normalidad" sus candidaturas autonómicas para los comicios que se celebran el próximo año.

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