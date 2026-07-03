Mares Circulares y Ocean Ecostructures impulsan la renaturalización de puertos deportivos en Baiona

Las estructuras regenerativas instaladas en el Monte Real Club de Yates de Baiona Cedida

El Monte Real Club de Yates de Baiona ha sido escogido como uno de los puertos deportivos para la instalación de estructuras regenerativas impulsada por Mares Circulares, el programa de Coca-Cola que trabaja para la conservación de mares y océanos y la protección de la biodiversidad, junto a Ocean Ecostructures, start-up especializada en soluciones de regeneración de infraestructuras marinas.

La actuación forma parte de una iniciativa que se desarrolla, de momento y en forma de piloto, en dos puertos deportivos españoles: el Monte Real Club de Yates de Baiona, en Galicia, y el Real Club Náutico de Palma, en Baleares, con el objetivo de mejorar la capacidad ecológica de estos espacios portuarios mediante tecnología regenerativa, seguimiento científico y medición de indicadores ambientales.

Un buzo, previo a la instalación de los LBUs Cedida

El proyecto ha consistido en la instalación de LBUs, estructuras biomiméticas recubiertas de carbonato cálcico diseñadas para favorecer la colonización progresiva de flora y fauna marina. Cada unidad puede contribuir a regenerar hasta 50 m² de entorno marino, ayudando a recuperar biodiversidad y capital natural en zonas especialmente transformadas por la actividad humana.

Además, la actuación incorpora un programa de seguimiento científico durante dos años, con monitorización mediante robótica submarina, análisis de laboratorio, informes ejecutivos y reportes ESG anuales. La evolución del proyecto podrá seguirse a través de una aplicación específica, que permitirá medir indicadores como biodiversidad, biomasa, carbono azul y superficie renaturalizada.

Parte del equipo del proyecto en el Monte Real Club de Yates de Baiona

El presidente del Monte Real Club de Yates de Baiona, José Luis Álvarez, destacó el orgullo que supone para el club formar parte, junto con el RCN de Palma, de una iniciativa que sitúa la sostenibilidad y la protección del medio marino en el centro de la actividad portuaria. “Nuestro club mantiene desde hace años un firme compromiso con la conservación del entorno que nos rodea, y este proyecto encaja plenamente con nuestra filosofía de responsabilidad social y ambiental. La colaboración entre entidades deportivas, empresas e instituciones es fundamental para impulsar acciones que contribuyan a preservar la biodiversidad y garantizar que las futuras generaciones puedan seguir disfrutando del mar”, asegura.

“En Mares Circulares trabajamos para impulsar soluciones que conecten conocimiento científico, innovación y acción sobre el terreno con el fin de avanzar en la recuperación de nuestros entornos acuáticos. Esta colaboración con Ocean Ecostructures nos permite avanzar en la regeneración de hábitats marinos en espacios especialmente transformados por la actividad humana, con una metodología replicable en otros entornos”, afirma Beatriz Arribas, responsable de proyectos de sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners Iberia.

Por su parte, Mireia de Mas, Chief Operating Officer & Cofounder de Ocean Ecostructures, destaca que “la renaturalización de infraestructuras marinas representa una gran oportunidad para recuperar biodiversidad y generar valor ambiental en enclaves estratégicos como los puertos deportivos. Hacerlo de la mano de un programa como Mares Circulares permite además ampliar el alcance de estas soluciones y demostrar su capacidad transformadora”.

Esta actuación se enmarca en la nueva etapa de Mares Circulares, que desde 2026 refuerza su enfoque 360º para integrar ciencia, innovación, economía circular, capital natural, participación ciudadana y colaboración público-privada en la conservación de mares y océanos.

Sobre Mares Circulares

Desde su puesta en marcha en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana. Hasta 2025, el programa ha movilizado a más de 61.000 voluntarios, ha retirado más de 3.000 toneladas de residuos, ha celebrado 8 jornadas científicas y ha llegado a más de 280 municipios en España y Portugal, consolidándose como uno de los proyectos ambientales más ambiciosos de Coca-Cola en la Península Ibérica.

Mares Circulares está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, especialmente con el ODS 12 (Producción y Consumo Responsables), el ODS 13 (Acción por el Clima), el ODS 14 (Vida Submarina) y el ODS 17 (Alianzas para lograr los objetivos).