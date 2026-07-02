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Galicia

Román Rodríguez tilda de "asqueroso" el caso de Xabier Ron 

La Xunta estudia vías legales para que los docentes condenados por abusos "no vuelvan a pisar nunca un aula"

Europa Press
02/07/2026 17:52
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante unha rolda de prensa
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, durante una rueda de prensa
Archivo El Ideal Gallego
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El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, calificó este jueves de "absolutamente despreciable, absolutamente injustificable y absolutamente asqueroso" el caso de abusos sexuales continuados a una menor por parte del exprofesor y exdiputado Xabier Ron.

En concreto, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó, este miércoles, a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

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En declaraciones a los medios este jueves en un acto en O Porriño, el titular de Educación defendió que un docente que comete este tipo de actos contra un alumno debe ser "apartado de por vida" del sistema educativo.

En este sentido, avanzó que la Xunta de Galicia va a "estudiar y analizar" las posibilidades jurídicas y administrativas pertinentes para garantizar que un profesor condenado por abusos a menores "no vuelva a pisar nunca un aula".

Rodríguez incidió en que la sociedad debe actuar de forma "sana" para impedir el retorno de estas personas a los centros escolares, subrayando que sería "injustificable" que alguien con estos antecedentes pudiera volver a ejercer la docencia en el futuro.

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