Galicia registra casi 39.000 solicitudes en el proceso de regularización de migrantes

Ciudadanos de Marruecos en el consulado general de Bilbao tramitan documentación para regularizar su situación EFE

Galicia ha registrado 38.747 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de acuerdo con los datos aportados por la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela.

Ha sido en una comparecencia junto a la secretaria general de Inclusión, Elena Rodríguez, y el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, quienes han incidido en que este es un proceso "en marcha".

Así han calificado estos datos aportados como "una primera fotografía" en relación a todas las actuaciones pendientes a este respecto como la tramitación del volumen de solicitudes.

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En concreto, y remarcando la presentación de solicitudes por vía telemática, en lo que se refiere a Galicia ha cifrado en 14.269 las citas, destacando, además, la situación de Pontevedra en la que ha subrayado el papel de las entidades colaboradoras, que suman el 19% de las peticiones.

Por provincias, según la información facilitada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, A Coruña ha registrado un total de 17.219 solicitudes; Pontevedra, 10.406; Lugo, 5.947; y Ourense, 5.175.

Situación en España

En toda España, y de acuerdo con los datos aportados por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se han registrado 1.174.978 solicitudes en este proceso, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

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De acuerdo con los datos aportados por Pilar Cancela, el número de resoluciones definitivas, es decir con finalización del expediente, asciende a 11.000 a nivel estatal. "Toda persona que ha presentado una solicitud tendrá una notificación de resolución", ha apuntado.