La Xunta abre el plazo para licitar la redacción de proyectos de urbanización para construir 15.000 viviendas en siete ciudades

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, durante una intervención en el Pleno de la Cámara gallega Archivo El Ideal Gallego

La Xunta abre este jueves el plazo, hasta el 30 de septiembre, de la licitación de la redacción de los proyectos de urbanización de siete proyectos de interés autonómico (PIA), entre ellos, las 4.397 viviendas de Monte Mero en A Coruña.

El PIA permitirá construir casi 15.000 viviendas en siete ciudades de la comunidad gallega, con un importe total de unos 6,4 millones de euros.

Así lo anunció la conselleira de Vivenda, María M. Allegue, durante una visita a uno de los ámbitos que se desarrollarán, el de Mallou, en Santiago, donde el Gobierno gallego prevé la creación de 3.609 viviendas, con una inversión de 1,32 millones.

En concreto, el contrato incluye siete lotes, uno para cada proyecto. En A Coruña, ascienden a 4.397 viviendas, en Monte Mero, por 1,41 millones. En Pontevedra, en San Mauro, la cifra se sitúa en 2.010 viviendas, por casi 1 millón de euros la licitación. También por casi 1 millón se licita el proyecto que prevé la construcción de 2.008 viviendas en Vigo, en Ofimático.

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Por su parte, el Ejecutivo prevé que se materialicen 1.435 viviendas en el ámbito Escorial-Vinteún que urbanizará en Ourense, por unos 700.000 euros; 1.265 viviendas en Lugo, en Sagrado Corazón, por algo más de 680.000 euros y 160 en Arteixo, por 338.000 euros, en el ámbito de A Baiuca-A Penouqueira.

Según resalta la Xunta, de las casi 15.000 viviendas, por lo menos el 80% serán protegidas. Por su parte, Allegue ha reivindicado que el Gobierno gallego es "pionero" en la utilización de la figura de los PIA para el desarrollo de suelo con la estrategia gallega de suelo residencial.

En este momento, el Ejecutivo resalta que, "en consenso con los ayuntamientos", están en marcha un total de 13 PIA en 12 municipios, de los que estos siete cuyos proyectos de urbanización se licitan este jueves ya cuentan con aprobación inicial.

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"Paso a paso"

La conselleira ha reivindicado avanzar "paso a paso" para facilitar el acceso a la vivienda. El Consello autorizó el lunes este contrato y este jueves se publicará ya en la plataforma de contratos públicos de Galicia.

La previsión es licitar las obras de urbanización en 2027, una vez aprobados los proyectos y adquirido el suelo, "a fin de que en 2028 puedan simultanearse urbanización y construcción".

Además de estos siete PIA, la Xunta tramita otros seis, de los que uno se sitúa en Vigo, en el ámbito de Ramón Nieto, y el resto en Vilagarcía de Arousa, Marín, O Porriño, Ribadeo y Cangas.