El Foro Económico pronostica que el PIB gallego crecerá al 2,5% este año

Los profesores José F. Armesto, Santiago Lago y Fernando González Laxe, este miércoles en la presentación del informe X. Martínez (Efe)

El crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) gallego será superior al 2% y podría incluso aproximarse al 2,5% de seguir la actual senda de expansión, según los pronósticos del Foro Económico de Galicia, integrado por economistas y académicos.

La Xunta mantiene las previsiones en 1,9%, pero los integrantes del Foro consideran que el aumento del consumo interno y la inversión pública, junto con la inyección de fondos Next Generation, elevó la expansión económica de Galicia.

Las predicciones del Foro fueron divulgadas este miércoles en una conferencia de prensa en Santiago durante la presentación de su informe de coyuntura socioeconómica correspondiente al primer trimestre de este año.

El economista Fernando González Laxe, uno de los autores del informe, subrayó que Galicia lleva “cinco años consecutivos creciendo” a un ritmo de “como mínimo 2,4%”, lo que la sitúa “por encima de la media de la UE y de la zona euro, aunque por debajo de la de España”.

En el primer trimestre de 2026, hay un crecimiento de “todas las actividades” en Galicia, entre las que destacan los sectores de construcción y servicios.

González Laxe, expresidente de la Xunta, observó que el crecimiento de las ganancias de los patrones ha sido bastante superior a las de los salarios, por lo que sugirió que ese “fondo acumulado” de beneficios podría ser utilizado para invertir en empresas y así modernizar la economía.

También observó que Galicia ha “mejorado la productividad”, pero continúa estando rezagada respecto a la del conjunto de España, en parte por un envejecimiento de la población.

En ese sentido, destacó que la población se mantiene en 2,7 millones, una cifra similar a la de hace 70 años, pero con un envejecimiento, que es ahora de una media de edad cercana a los 50 años. González Laxe sugirió, además, que si las empresas gallegas dejaran de estar “atomizadas” y aumentasen considerablemente el número de trabajadores, la comunidad tendría una “senda de crecimiento muy superior”.

También el director del Foro, Santiago Lago, subrayó que Galicia es una de las comunidades que “más crece” sin tener signos de desaceleración, convirtiéndose en “una de las locomotoras” de la UE, pero destacó que “la dinámica demográfica nos tiene atrapados”.

Sobre la convergencia con la UE, Lago opinó que la tendencia a aumentar los gastos en defensa y otros aspectos podría conllevar una reducción de los fondos europeos.

Sin embargo, indicó que España tiene una administración pública “descentralizada” donde las comunidades tienen “capacidad de gestión” para asumir la distribución de estos.

En marzo, Galicia recibió unos 850 millones de fondos UE, que contribuyó a su actual crecimiento económico. Respecto al empleo, el economista José Francisco Armesto subrayó el buen comportamiento de la contratación que sitúa la tasa de paro en un 9% de la población activa, 9,5 entre mujeres y 8,4 entre hombres.