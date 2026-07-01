El BNG está convencido de que será la fuerza que más crezca en las municipales de 2027

Ana Pontón (c), durante su intervención este miércoles en el primer encuentro municipal del Bloque EFE

La portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, ha erigido a las alcaldías del BNG en referente de "buen gobierno" y se ha mostrado convencida de que será la fuerza que más crezca en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, con el reto de aumentar los gobiernos locales y su representación en todo el país.

La líder de los nacionalistas gallegos ha participado este miércoles junto a 27 de los 35 alcaldes que tiene el BNG en la primera de las cumbres que el Bloque tiene programadas de aquí a finales de año de cara a los comicios locales. Así, en la sede de la organización en Santiago de Compostela se ha podido ver, entre otros, al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores; la regidora de la capital gallega, Goretti Sanmartín, y el de Carballo, Daniel Pérez López.

"Nuestro objetivo es muy claro, queremos conseguir más ayuntamientos gobernados por el BNG y aumentar nuestra representación municipal con más concejales y concejalas a lo largo y ancho del país, desde el convencimiento de que seremos la fuerza política que más suba el próximo 23 de mayo, demostrando que aquí está un BNG imparable que sigue en ascenso", ha proclamado Pontón.

PP y BNG destacan las ganas de “cambio” en las próximas elecciones de A Coruña Más información

Con este objetivo, ha instado a trabajar con planificación, con anticipación y con contacto directo con la ciudadanía. Todo ello, ha indicado, dentro de la hoja de ruta marcada y que el BNG cumple "con paso firme", tanto con la elección de candidatos y candidatas de las siete ciudades, como con la celebración de encuentros municipales iniciada este miércoles con una primera reunión de alcaldes.

"Ellas y ellos", ha alegado, "son la cara más visible de la política municipal de calidad del BNG que demuestra día a día que hay otra forma diferente de entender Galicia y una forma distinta de hacer política" y que representa el "mejor aval" para pedir la confianza de los vecinos para "seguir ampliando la base social y electoral de un BNG que aspira a liderar el país".

El PP acaricia la mayoría absoluta en la cita de 2027 a falta de un concejal Más información

"Pensamos los ayuntamientos en grande y demostramos allí donde gobernamos que es posible aplicar un modelo municipal diferente, pensado desde y para Galicia, que mejora la vida de las personas", ha remarcado, para destacar, a continuación, las cuatro claves sobre las que el BNG basa su modelo transformador.

Las "claves" del modelo del BNG

La primera, "la confianza en el país" con gobiernos en los que "no hay lugar para el pesimismo ni para ponerse límites" porque "saben del gran potencial de Galicia y su gente".

La segunda clave es la apuesta por proyectos de vanguardia para dar soluciones y avanzar ante retos como el cambio climático, la transición energética, la movilidad sostenible o la defensa de los servicios públicos. "Pensad en cuántos ayuntamientos estaban en decadencia y una vez que cogieron una alcaldía del BNG pasaron a ser un referente", ha reflexionado.

En tercer lugar, ha apuntado a la eficacia en la gestión, con gobiernos transparentes y eficientes que saben gestionar bien cada euro público y que generan dinamismo económico -apostando por el tejido empresarial local, por el comercio de proximidad y por infraestructuras que aportan competitividad-, dinamismo social -con la defensa de los servicios públicos y el desarrollo de una movilidad que transforma en positivo- y dinamismo cultural -confiando en el talento de los creadores y creadoras del país, desde el orgullo de la lengua y la cultura propias-.

Pontón urxe á Xunta garantir transporte metropolitano con máis frecuencias Más información

Por último, la portavoz nacional ha señalado la democracia y la participación como la cuarta clave de los gobiernos municipales del BNG, "profundamente democráticos" que fomentan la participación de los vecinos y que ofrecen un trato igualitario a todas y todos los vecinos, sin favoritismo alguno.

"Este es el modelo que queremos extender por toda Galicia y con ese objetivo enfocamos la próxima del 23M", ha avanzado Pontón, quien ha recordado que el Bloque está en el mejor momento de su historia en apoyo social y electoral, con una organización fuerte e implantada en todo el territorio, y es "referente de buen gobierno" en lo municipal porque "mejora la vida de las personas, gestiona con eficacia cada euro y transforma en positivo con políticas innovadoras, de vanguardia y pensadas desde y para Galicia".

La líder nacionalista ha ejemplificado esa capacidad transformadora en las políticas medioambientales, en las que ha sostenido que los gobiernos del BNG son "referencia" inequívoca en la gestión de los residuos, en el ciclo del agua, en la defensa del territorio, en la recuperación del patrimonio natural o en la reducción de las emisiones de CO2 o a través de una movilidad sostenible.

En este sentido, ha citado como ejemplo de buenas prácticas el compostaje, la movilidad centrada en las personas, los modelos de colaboración con las Comunidades de Montes Vecinales en Mano Común para una gestión sostenible y multifuncional del monte, la apuesta por los parques forestales, la recuperación de los ríos o la puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico.

Soluciones eficientes que, según ha dicho, se pueden apreciar en el abastecimiento del agua, el ahorro energético, en el transporte público, en el comercio de proximidad o en un turismo sostenible. "Son ejemplos que definen la gestión pública de los ayuntamientos del BNG, demostrando la capacidad que tenemos para transformar desde lo local", ha resumido.

Ana Pontón respalda a Avia Veira como "a alcaldesa que necesita e merece A Coruña" Más información

Pontón ha remarcado que los gobiernos municipales del BNG entienden la tierra como señal de identidad de los gallegos y, por lo tanto, se comprometen a adoptar todas las medidas necesarias para actuar en su defensa y protección, frente a las políticas "depredadoras" de la Xunta y de otras administraciones que, según ha sostenido, suponen una "agresión directa" al territorio, a la economía y a la calidad de vida.

De ahí, ha dicho, el posicionamiento para "frenar proyectos tan agresivos como los de Altri o Ence, la macrominería o los parques eólicos indiscriminados", ha profundizado.

Ejemplos todos ellos que, ha resumido, "son y serán la carta de presentación de los gobiernos liderados por el BNG en los ayuntamientos del país y que demuestran cada día que hay otra forma de gobernar más próxima, más eficiente y más comprometida con la defensa de la tierra, del medio ambiente y del territorio".

"Lo que hacemos en cada ayuntamiento es un ejemplo de lo que queremos para todo el país, una Galicia más igualitaria, más moderna, más respetuosa con el territorio, más innovadora y orgullosa de su identidad", ha sintetizado.