Buscan a una septuagenaria desaparecida en Vigo desde el lunes

Mujer desaparecida en Vigo SOS Desaparecidos

La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para informar de la desaparición, en la ciudad de Vigo, de una mujer septuagenaria, María P.R., de la que no se sabe su paradero desde el pasado lunes.

Así, la mujer, de 75 años de edad, mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. Cuando fue vista por última vez vestía pantalón de lunares.

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SOS desaparecidos ha facilitado como teléfono de contacto el 868 286 726 para aportar información, o cualquiera de los números de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de Emergencias.