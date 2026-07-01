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Galicia

Buscan a una septuagenaria desaparecida en Vigo desde el lunes

Ep
01/07/2026 12:41
Mujer desaparecida en Vigo
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SOS Desaparecidos
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La asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para informar de la desaparición, en la ciudad de Vigo, de una mujer septuagenaria, María P.R., de la que no se sabe su paradero desde el pasado lunes.

Así, la mujer, de 75 años de edad, mide 1,60 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. Cuando fue vista por última vez vestía pantalón de lunares.

Localizan con vida a una mujer de 85 años desaparecida desde el jueves en Castro de Rei

Más información

SOS desaparecidos ha facilitado como teléfono de contacto el 868 286 726 para aportar información, o cualquiera de los números de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y de Emergencias.

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