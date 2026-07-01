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Galicia

Adolfo Domínguez recibe el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española

Europa Press
01/07/2026 16:28
Adolfo Domínguez recibe el premio de Honor, durante la entrega de los III Premios Academia de la Moda Española celebrada este martes en el Gran Teatro Príncipe Pío, en Madrid
Adolfo Domínguez recibe el premio de Honor, durante la entrega de los III Premios Academia de la Moda Española celebrada este martes en el Gran Teatro Príncipe Pío, en Madrid
EFE
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Adolfo Domínguez fue galardonado con el Premio de Honor de la Academia de la Moda Española (Acme) que otorga su fundación, en un acto que tuvo lugar en Madrid, donde se premiaron los 50 años de trayectoria del empresario y modisto.

Asimismo, este galardón se trata del máximo reconocimiento otorgado por la institución a una trayectoria que ha contribuido "de forma extraordinaria" al desarrollo, prestigio y proyección de la moda española, según el acta del patronato de la Fundación Academia de la Moda Española (Fame).

"Una prenda, pese lo que pese, debe caer en el punto exacto del hombro para que, en vez de pesar y agobiar, nos abrace... al comprobarlo ante el espejo, si no hacemos el gesto de abrazarnos... no lo hemos conseguido", explicó Adolfo Domínguez al recoger el premio.

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En el acto, Domínguez destacó la importancia de "hacer empresa; sin empresa no hay nada; sin economía, no se construye nada".

Adolfo Domínguez es en la actualidad consejero y principal accionista de la empresa del mismo nombre. Además, la compañía está entre las "pioneras de la sostenibilidad" y fue la primera firma de moda en cotizar en la Bolsa española (desde el 18 de marzo de 1997).

La firma de moda de autor está desde hace unos años bajo la dirección de Adriana Domínguez, como presidenta ejecutiva, quien ha modernizado la compañía, incrementado su internacionalización y rentabilizado sus cuentas.

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