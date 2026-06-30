Rueda propone crear un órgano conjunto con el Gobierno y las comunidades para elaborar el plan nacional de fondos de la UE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, comparece en la Comisión Mixta para la UE EFE

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha propuesto desde el Congreso la creación de un mecanismo 'ad hoc' para la elaboración del plan nacional de fondos de la Unión Europea, en el que estén presentes de la misma manera el Gobierno central, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Así se ha pronunciado Rueda, que ha sido hasta ahora el presidente de la delegación española del Comité de las Regiones, durante su intervención en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) de la Unión Europea.

Desde aquí, el mandatario gallego ha reivindicado la postura común que selló la delegación española en el Comité de las Regiones, denominada como 'Declaración Galicia', en la que se apela a la revisión de la propuesta de la Comisión Europea para el próximo marco financiero plurianual 2028-2034.

Después de enumerar los "riesgos" que, a su juicio, supone la centralización de estos fondos, Rueda ha propuesto al Gobierno este mecanismo 'ad hoc' teniendo en cuenta que el Ejecutivo central es el que tiene la interlocución con la Unión Europea.

"Queremos trabajar con el Gobierno de nuestro propio país en la elaboración de este futuro plan nacional, en el que las comunidades autónomas y las entidades locales participemos en condiciones de igualdad real", ha defendido Rueda.

Según ha expuesto, sería un "espacio de decisión compartida" para negociar y coordinar estrategias desde el inicio para "evitar conflictos a posteriori".

También ha hecho un llamamiento a repensar las conferencias sectoriales para que no sean un mero foro de intercambio de información, sino "impulsar una nueva cultura de negociación y coordinación que esté a la altura de los desafíos".

De tal forma, Rueda ha hecho un balance del "intenso" año en el que ha estado al frente de la delegación española del Comité de la Regiones, que ha concluido y que ahora cede al presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien afrontará "un periodo todavía más intenso de final de las negociaciones".

Así, ha reivindicado la 'Declaración Galicia' en la que las comunidades piden un presupuesto "ambicioso, equilibrado y justo" para el futuro periodo, así como una gestión descentralizada de los fondos europeos.

En detalle, el mandatario gallego ha hecho una defensa de los fondos de cohesión, ya que opina que no se puede "acabar con algo que ha funcionado", para lo cual ha puesto como ejemplo el avance en convergencia "increíble" en más de 20 puntos en Galicia en los últimos 20 años.

"Invertir más en defensa, vivienda o inmigración, no lo discutimos, no puede suponer invertir menos en cohesión, agricultura o pesca", advierte el también líder del PP gallego.

También ha expresado que le "preocupa" una centralización "excesiva" en la cual no quede garantizada la cogobernanza con las comunidades.

Por ello, Rueda ha apelado a influir en los debates de financiación europea "de forma temprana", pues "quien llega tarde solo puede reaccionar". Y aquí apuesta por la 'Declaración Galicia' como una "llamada a ser ambiciosos" al "coger lo mejor de todos los modelos".

Y es que alerta de que se afronta un "desafío ingente, muy grande", por lo que la Xunta "se mueve todo lo que se puede en todas partes" y "no se puede perder tiempo".

Durante el debate, la diputada Milagros Marcos (PP) ha denunciado que "no solo está llegando tarde" el Gobierno, sino que el presidente, Pedro Sánchez, negocia "con muy dudosa credibilidad, autoridad y legitimidad", a quien "este Parlamento le ha pedido la dimisión mayoritariamente".

La parlamentaria popular considera que la 'Declaración Galicia' "no pude ser más oportuna", pero advierte de que "quien tiene la última palabra es el presidente del Gobierno". "No queremos ni menos dinero ni más centralizacion, ni recortes en la pesca y cohesión", sostiene, ni tampoco una "réplica del fallido modelo Next Generation" con un "gasto efectivo del 43,8%".

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En cambio, la diputada gallega socialista Patricia Otero ha denunciado el "relato muy grave" del PP de criticar "la falta de legitimidad" del presidente del Gobierno. Si bien ha dicho "concordar en muchos de los posicionamientos" de la 'Declaración Galicia', ha instado a Rueda a que debe "influir" en "sus colegas europeos del Partido Popular para cambien esa posición, porque son precisamente ellos los que están pidiendo menos fondos para la Unión Europea".

Otero resalta que el Gobierno de España tiene una "decisión clara" de reclamar mejores fondos europeos, por lo que pide "ir todos de la mano" y no "tratar de torpedear". "Tiene que convencer a otro grupo parlamentario y que son sus socios en las comunidades autónomas", ha afirmado sobre el PP y Vox.

Por su parte, Carlos Flores (Vox) ha aseverado que echa en falta "datos" en la 'Declaración Galicia', pues "no aporta una comparación empírica" acerca de que la gestión autonómica sea más eficaz que otro tipo de gestión, lo cual "exige un acto de fe".

Tras augurar que "en muy breve tiempo" Vox tendrá representación en el Parlamento de Galicia, Flores ha señalado que no hay ningún representante de su partido en la 'Declaración Galicia', si bien dice "no haber sido parte del problema" por no apoyar la elección de Ursula Von der Leyen.

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha dejado claro que "Euskadi quiere formar parte de ese diseño" de políticas de fondos europeos, "no meros ejecutores", tal y "como ocurrió con los fondos Next (Generation)", se queja. "Nos obliga a ponernos la tirita, ya estamos vislumbrando la herida", lamenta.

La diputada vasca advierte de que "el reparto territorial de los fondos no capta la diversidad de las comunidades autónomas", al tiempo que el nuevo periodo 2028-2034 "no puede significar recentralizar".

En sus turnos de réplicas, Rueda ha instado al Gobierno a respaldar las reivindicaciones de las comunidades. "Ojalá sea así, seré el primero en aplaudirlo", ha asegurado.

Finalmente, en respuesta a un reproche que la diputada socialista Patricia Otero le ha dicho fuera de micro, Rueda ha indicado: ¿Muy gallego?, que lo diga usted, en fin, no creo que lo diga en sentido peyorativo, espero".